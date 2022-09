Ciudad de México es una urbe riquísima en cultura. A todos nos gustaría poder entrar a todos los conciertos gratis pero sin duda esto es imposible. Los grandes grupos y cantantes hoy ganan más dinero en los conciertos que en la venta de discos o canciones. La recaudación de las taquillas es una absoluta locura: espacios como el Foro Sol pueden vender más de 65 mil boletos con un precio promedio de entre mil y 2 mil pesos, por lo menos. Hagan cuentas.

Realizar grandes conciertos de forma gratuita es una buena manera de que quienes no podrían destinar esa cantidad de recursos, puedan ver a sus artistas favoritos. Han sido muchos los artistas que han desfilado por el Zócalo, y muy diversas las corrientes representadas, desde la psicodelia de Pink Floyd en el concierto de Roger Waters, hasta los Tigres del Norte y Firme, como los últimos fines de semana. La tendencia a los conciertos masivos proviene de los gobiernos de este siglo, pero también recuerdo haber asistido a conciertos de otra escala con artistas internacionales en los años noventa.

El 15 de septiembre no sólo hubo concierto en el Zócalo. En la Alameda del Sur estuvieron Los Ángeles Azules y en todas las alcaldías hubo espectáculos. Los críticos lo pueden ver como pan y circo, no comparto la perspectiva. Me parece que es algo que está arraigado en nuestra cultura, que a la gente le gusta celebrar con música o, como decía, para muchos es la única forma de ver y escuchar a sus artistas.

Tampoco tendría obsesión con el tema del Covid y los conciertos masivos. Con el conocimiento desarrollado tras dos años y medio de pandemia podemos estar bastante tranquilos por la baja probabilidad de contagio en espacios abiertos. Con cierta hipocresía se cuestiona un espectáculo gratuito para 200 mil asistentes pero no los de la Arena Ciudad de México, el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, que concentran decenas de miles de asistentes; el riesgo de contagio no cambia.

Ciertamente estos conciertos tienen costos para la ciudad, que el gobierno local ha minimizado. Lo que resaltaría es que en ningún caso el presupuesto de cultura central, o el de las alcaldías, debe irse sólo en conciertos masivos. Hay que hacer que más personas participen de la cultura y que se compenetren con todo tipo de expresiones artísticas, no sólo las más comerciales.

En este sentido, festivales callejeros de danza, música y teatro; festivales temáticos; el uso de la infraestructura de las casas de la cultura y los faros del saber, entre otras acciones, deben ser la base de una política para hacer accesible e incluyente la cultura. Insisto, no todo el esfuerzo puede estar en lo masivo, pero yo sí celebro que existan este tipo de eventos, como una forma de generar inclusión social y cultural.

Algo que ha marcado a las administraciones desde el 2000 es que la obra pública también ha ido aparejada de festividades, lo mismo con el transporte público que con los pasos a desnivel, y si bien no comparto celebrar una infraestructura que es excluyente por naturaleza, reconozco que la población de menores recurso no tiene recursos para las mismas experiencias de fin de semana que las clases media y alta, y creo que eso han entendido muy bien los gobiernos de la Ciudad de México, lo que me parece una buena respuesta política.