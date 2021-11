Concluye el SUMMIT 2021 del foro mar de Cortés

Producto de un noble esfuerzo nace el Foro Mar de Cortés con el que se integran los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora para impulsar las economías de estas regiones.

Este se creó con el objetivo de convertir a la región del Mar de Cortés en uno de los principales polos de desarrollo sostenible de México y del mundo.

En este evento participaron los gobernadores de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Sin embargo, el gobernador Alfonso Durazo no pudo asistir al evento debido a que acompañó en su gira por Sonora al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tanto los gobernadores como los líderes sociales y empresariales de las entidades trabajaron en una agenda regional que produzca bienes y servicios para la sociedad, impulsando las economías locales sin afectar el medio ambiente y fortaleciendo la calidad de vida de las comunidades.

La propuesta es una de las más ambiciosas ya que los cinco estados que colindan con el Mar de Cortés aportan el 10.5% del PIB nacional, que equivale a 277mil 146 millones de dólares. El crecimiento económico de esta región supera al del promedio de todo el país, en los últimos 15 años fue de 3.2% anual; es decir, 50% más al del nivel nacional.

Para darnos una idea basta mencionar que, por ejemplo, Sinaloa es el centro agrícola más importante del país y su aportación asciende al 2.2% del PIB.

Nayarit es el estado en el que más se pesca camarón; sin embargo, no es la única industria en la que destaca, también es un importante productor de azúcar y tabaco, lo que hace que su participación en al PIB sea del 0.7%. En el caso de Baja California Sur, su principal actividad económica es el turismo y los servicios complementarios, su aportación en el PIB es del 0.9%.

Mientras que Sonora es uno de los estados que consolida los lazos comerciales entre México y Estados Unidos. Su principal actividad es el comercio, lo que hace que su contribución al PIB sea del 3.4% y también destaca en la agricultura, la ganadería y la pesca.

Por su parte, en Baja California, las principales actividades económicas son la industria manufacturera, la hotelería, el turismo, la producción agrícola, la ganadera y la pesquera. Todo esto hace que su colaboración al PIB nacional sea del 3.5%.

La visión de los gobiernos de dichos estados se concentra en impulsar durante los próximos años, el desarrollo de la pesca, la industria y del turismo sostenible.

Importante propuesta pues a decir del gobernador Víctor Castro no sólo se trabajará en la perspectiva económica y social, sino también en la instrucción y el aprendizaje entre entidades federativas y de esta manera crear políticas públicas que contribuyan a la inversión pública, apostarle a las investigaciones costeras para buscar la sostenibilidad a fin de crear proyectos acuícolas y más.

Por su parte el CEO de Coppel, Agustín Coppel, dijo que este Foro es con la idea de generar esa transformación en todo sentido y que las comunidades generen riquezas y por ende bienestar social.

Enfatizó que trabajan en pro de la comunidad y lucha por la protección del medio ambiente, además de pagar impuestos para lograr una sociedad estable e incluyente, foro que estará basado de talleres y conferencias para que los participantes cuiden las condiciones de la región de manera local.

Cabe destacar que en este Foro participaron personalidades como Ricardo Hausmann, Fundador y director del Harvard’s Growth Lab y del Rafik Hariri Professor of the Practice of International Political Economy en la Harvard Kennedy School; Christy R. Walton, filántropa y empresaria; Ernesto Stein representante del BID en México; Adriana Tortajada Narváez, directora global de Emprendimiento en Grupo Santander; Miguel Rodarte Espinosa de los Monteros, actor, productor y ambientalista; Agustín Coppel, CEO de Grupo Coppel; Valeria Moy, directora general del IMCO; entre otros.

