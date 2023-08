Concluye plazo del Frente Amplio para recolección de firmas

Hoy al filo de las 11:59 de la noche concluye el plazo de la primera etapa del proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato o candidata presidencial que consitió en la recolección de 150 mil firmas en por lo menos 17 estados del país. Como era de esperarse sólo los más conocidos lograron el objetivo. Me refiero a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, José Luis Preciado, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Xóchilt Gálvez presumió que ya juntó 133 por ciento de las firmas que se requieren para seguir avanzando, al contabilizar 350 mil firmas de apoyo de la ciudadanía. Mencionó que desde hace 10 días juntó los 159 mil apoyos requeridos. Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que los aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid recabaron, en conjunto, más de 400 mil apoyos a lo largo y ancho del país. Mientras que el líder del PRD, Jesús Zambrano fue quien anunció que Silvano Auroeles llegó a la meta el pasado fin de semana. Mañana 9 de agosto, el comité organizador del Frente Amplio dará a conocer los nombres de quienes pasan a la segunda etapa que será la participación en el foro “Visiones de México” a realizarse el jueves 10 y a partir del 11 y hasta el 15 se realizará la encuesta de la cual saldrá el nombre del candidato o candidata que se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. Veremos qué pasa.





… Y JORGE LUIS PRECIADO DEJA EL PAN, ACUSA DE SIMULACIÓN EN EL PROCESO

Como nunca puede faltar un inconforme en este tipo de procesos, Jorge Luis Preciado, anunció su renuncia "con carácter de irrevocable" del Partido Acción Nacional (PAN). Lo anterior tras denunciar que el proceso interno del Frente "se ha convertido en una completa farsa. Preciado Rodríguez aseguró que el proceso interno está arreglado. Preciado de plano detalló el acuerdo al que según él llegaron las dirigencias de los partidos: "El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca, Beatríz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después en las encuestas, añadió, el acuerdo es que solo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xochitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez. Por ese motivo, acudió a la sala superior del Poder Judicial de la Federación a presentar un juicio por la falta de certeza jurídica del Comité Organizador y de los Partidos Políticos.





CELEBRA AMLO DETENCIÓN DE URIEL CARMONA

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por la detención del fiscal de Morenos, Uriel Carmona, por el caso de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, joven de 27 años localizada sin vida en una carretera de Morelos el 2 de noviembre de 2022. Y es que López Obrador consideró que la detención “fue legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, pero este es un delito del fuero común; además, afirmó que “él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad y por eso interviene la Fiscalía capitalina. Reiteró que lo suyo no es la venganza y garantizó que la detención de Uriel Carmona no se trata de una cuestión política, porque ni siquiera lo conoce. Dijo que la información que tiene es que “fue partícipe. “Cuando menos hay omisiones, no actuó o protegió, pero él va a tener la posibilidad. Es abogado y debe tener muy buenos abogados para demostrar que no participó, que no es cierto”, señaló.





SENADORAS ANA LILIA RIVERA Y MARYBEL VILLEGAS SE DISPUTAN LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

A pocas semanas de que concluya el periodo de receso en el Senado y se renueve la presidencia de la Mesa Directiva, ya los nombres de las que aspiran empiezan a sonar, hasta el momento Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas son las que levantaron la mano y manifestaron su interés de suceder a Alejandro Armenta. Se sabe que los senadores de Morena pretenden privilegiar la unidad en la bancada, por lo que se espera que en los próximos días, el coordinador Eduardo Ramírez Aguílar llegue a acuerdos con las senadoras para que quien ocupe ese cargo llegue a través de una candidatura de unidad, con la finalidad de evitar que la competencia fracture a la bancada mayoritaria. En el que será el último año de esta 65 Legislatura, la presidencia de la Cámara Alta le corresponde a partir del próximo 1 de septiembre a una mujer, ya que por un acuerdo en la fracción oficial, el puesto se ha alternado por género desde septiembre de 2018.





ADÁN AUGUSTO LÓPEZ CONFÍA EN GANAR ENCUESTA DE MORENA

Adán Augusto López Hernández está muy confiado en su triunfo y a pesar de que las encuestas lo posicionan en tercer lugar de las “corcholatas” de Morena, el tabasqueño en su gira por Michoacán, dijo que va a ganar, porque los estudios de este tipo, dijo, no sirven porque son pagados. Son encuestas pagadas, esas no sirven”, dijo en entrevista el exsecretario de Gobernación después de que se pospuso su asamblea informativa en la plaza Morelos de Morelia, debido a la lluvia. En su recorrido por Zamora, Adán Augusto, mencionó y refrendó su amistad con el actual presidente de México y señaló que el próximo año subirán a 6 mil pesos la pensión de los adultos mayores a quienes considera parte fundamental del movimiento político al que pertenece. No lo perderemos de vista.

RICARDO MONREAL Y MARIO DELGADO PUNTEROS EN PREFERENCIAS PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

De cara al proceso electoral del 2024 en la Ciudad de México ya comenzaron a salir los nombres de quienes podrían participar en la contienda. Y en este escenario, Ricardo Monreal y Mario Delgado tienen amplias posbilidades de ganar. Y es que según un estudio de opinión realizado por consulta Mitofsky demuestra que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch es el candidato favorito por Morena para ganar la capital. Sin embargo, el estudio destaca que además del jefe de policía capitalina, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal se ubican como otros candidatos para la jefatura de Gobierno de la CDMX, incluso ambos políticos podrían ganar a los candidatos de la oposición. Según Mitofsky, si García Harfuch no fuera el candidato de Morena para la CDMX, otros aspirantes morenistas como la actual alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada ganarían el cargo con una ventaja de 42.1 por ciento frente a Santiago Taboada con 28.7 por ciento, incluso Mario Delgado obtendría 40.2 por ciento contra 30.5 por ciento. Mientras que en el caso del senador Ricardo Monreal de competir en la carrera por la jefatura de Gobierno obtendría 38.6 por ciento frente a 29.5 ciento de Taboada. Por lo pronto el zacatecano como cada lunes, el doctor Monreal rindió su informe de gastos actualizado. Aseguró que en las últimas siete semanas de giras por el país ha gastado dos millones 954 mil 213 pesos. De éstos, en logística rentas de locales, sonido, templetes, sillas, etc., gastó dos millones 680 mil pesos; en transporte 90 mil; en hospedaje 43 mil; alimentos 10 mil, gasolinas 40 mil; en vuelos 75 mil y casetas 21 mil pesos, lo que, según Monreal, representan un gasto diario promedio de 60 mil pesos.

XÓCHITL GÁLVEZ NOS COMENTA QUE ALCANZA MÁS DE 410 MIL FIRMAS DE APOYO

Xóchitl Gálvez sigue avanzando y en su visita a Sinaloa tuvimos la oportunidad de entrevistarla en nuestro programa de televisión “Acontecer” que se trasmite todos los lunes por TVP, en este espacio platicamos de diversos temas nacionales. Con el estilo amable y sencillo que la caracteriza, la senadora del PAN nos comentó que el fin de semana ya registraba 410 mil firmas de apoyo. Seguramente ahora serán más, pues recordemos que el plazo para reunir, por lo menos 150 mil, vence hoy a las 11:59 de la noche. En su paso por el Estado la legisladora señaló que le parece “raro” que en pocos días, muy cerca de que concluya la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, varios aspirantes a la candidatura presidencial afirmaron que recabaron las 150 mil firmas para pasar a la próxima etapa. Xóchil calificó como “mágico” que el fin de semana, sus contrincantes digan que ya tienen los apoyos, motivo por el que exigió al Comité Organizador, que revise la legalidad de cada una de las simpatías. “Yo solo pediría que el Comité revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos tres días… …o sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma”, declaró.

IGNACIO MIER LANZA RETO A LA OPOSICIÓN PARA APOYAR INCREMENTOS DEL 25 POR CIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco sigue muy activo y dispuesto a reflexionar sobre los grandes temas nacionales, en esta ocasión el diputado federal de Morena, afirmó que las críticas de la oposición a los libros de texto, son más políticas que técnico pedagógico. Incluso, dijo que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés difícilmente puede 'articular cinco frases completas', como para criticar los libros de texto del gobierno federal. "Ni es educador, ni conoce la práctica de la pedagogía, ni una de ellas, y quizá ni siquiera sabe qué es el método hematopoyético", expuso al añadir que hay que darle chance a las opiniones de quienes sí saben. En conferencia de prensa, el morenista indicó que estas críticas son parte de una estrategia de la oposición, y no un tema pedagógico y educativo.

MARIO DELGADO ACUSA AL TEPJF DE MANIPULAR DECLARACIONES DE AMLO CONTRA XÓCHITL GÁLVEZ

Como era de esperarse el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, salió en defensa del presidente y acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de manipular los dichos de Andrés Manuel López Obrador para sancionarlo por violencia política contra Xóchitl Gálvez, y dijo que el tabasqueño es víctima de un intento de censura. Frente a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, el dirigente morenista dijo que las sanciones por violencia política se trata de una censura contra López Obrador. “Es completamente vergonzoso lo que están haciendo las autoridades electorales para callarle la boca al presidente de la República”, dijo Delgado Carrillo.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Miguel Ángel Mancera, se mantiene enfocado en sus aspiraciones, pero sin descuidar sus labores legislativas y los temas nacionales. Y ahora que el contenido de los libros de texto de educación básica es una preocupación, el legislador se pronunció porque comparezca la secretaria de Educación Pública. Reconoció qué hay muchas inquietudes y desacuerdos por el contenido de los textos y consideró que hay muchas cosas que corregir. “Yo creo que hay que hacer una revisión con expertos y expertas. Yo creo que sí se debe de hacer. Esto que se llame a que comparezca la secretaria, no solamente la persona titular, sino que comparezcan quienes estuvieron involucrados en esta elaboración, creo que es importante”.

SILVANO AUREOLES EN MÉRIDA SE PRONUNCIA POR FORTALECER A LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO

Silvano Aureoles Conejo, aspirante a la presidencia del Frente Amplio sigue muy activo y se encuentra listo para sortear los demás retos que le permitan encabezar a la oposición en el 2024. De gira por Mérida el exgobernador recordó su experiencia de gobierno como alcalde de Zitácuaro, Michoacán y refrendó la vocación municipalista que siempre ha tenido, "México no puede pretender construir una solución desde el centro y querer aplicarla en todos lados sin tomar en cuenta el contexto. Lo que debemos hacer es apoyarnos en el conocimiento y experiencia de las autoridades locales para saber qué se puede y qué no se puede hacer en cada lugar en específico", señaló. Y es que Silvano atestiguó el Segundo Informe de Actividades del alcalde de Mérida, Renán Barrera donde remarcó que el construir soluciones reales a los problemas que aquejan a los ciudadanos, deben ser con el conocimiento local, lo que garantiza que se involucre a todos los actores necesarios en el proceso, tomando en cuenta cada particularidad y honrando la convicción de ser un país federalista y municipalista. Por ello, convocó al trabajo conjunto para la construcción de un país que demuestre que sus municipios pueden ser su mayor fortaleza, "el hacerlo es decirle a la gente que sus problemas del día a día son nuestra primera preocupación y que podemos y debemos solucionarlos," añadió.





