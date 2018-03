Condenan al que presumía de Mesías

Jerusalén, 30 de Nisán, 3760.- Hoy finalmente los tribunales se pronunciaron en el juicio que se seguía en contra del autonombrado profeta y candidato a rey de Israel Enmanuel ben Andrés, arrestado ayer en la noche en el monte de los Olivos, luego de ser señalado con un beso por su seguidora Yeidckol Polevnsky Gurwitz , una inmigrante ilegal cuyo nombre real es Citlali Ibáñez Camacho, proveniente de Anáhuac, un misterioso continente más allá de las columnas de Hércules.

Ben Andrés había estado predicando en Galilea y realizando pequeños milagros, como convertir en senadores a ex líderes obreros exiliados por corruptos, y resucitando cadáveres políticos. Pero al llegar a Jerusalén por la Pascua comenzó a dar a los medios declaraciones que molestaron tanto a los Sumos Sacerdotes como a la embajada romana.

Por ejemplo, se opuso a la continuación de las obras en el nuevo camellopuerto internacional de Tel-Coco, asegurando que con solo añadirle una franja de arena los camellos podían perfectamente despegar y aterrizar en el existente camellopuerto de Santa Lucía.

Rechazó así mismo la reforma educativa que obligaba a los rabinos a aprender hebreo, y no seguir dando clases en yidish y arameo. Finalmente, anunció que de ser electo rey de Israel, inmediatamente se dedicaría a recuperar los yacimiento petrolíferos del Golfo Pérsico, entregadas a las compañías extranjeras por las corruptas monarquías árabes.

Los juicios

El llamado “ Mesías tropical “, quien aseguraba ser hijo de Dios, fue juzgado en primera instancia por los sumos sacerdotes Anás y Caifás y encontrado culpable de blasfemia, irreverencia y robo de identidad, todos delitos con máximo castigo. Para no aparecer como responsables ante la muchedumbre, enviaron al prisionero al fuerte Antonia, sede de la embajada romana, donde pidieron a la procuradora

Bobby Pilates que confirmara la sentencia.

Pilates trató de salvar al prisionero, pero presionada por Anás y Caifás y por los gritos de la muchedumbre - quienes vociferaban “ ¡ Dadnos a Barrabás Anaya !“ , otro candidato a rey enjuiciado por enriquecimiento ilícito y tráfico de tiendas de campaña – finalmente confirmó la pena de muerte, no sin antes intentar lavarse las manos, lo cual no consiguió porque al abrir el grifo, no salió nada.

- Aquí al que habría que crucificar por inepto es a Mancerodes Antipático – comentó la romana, refiriéndose al Tetrarca de Galilea, responsable de los servicios públicos de Jerusalén.

Finalmente cargaron a ben Andrés con un Madero ( Gustavo ) que tuvo que llevar hasta el Monte de la Calavera.

