Congestión de democracia

1.- Con nuestra forma de gobierno viene sucediendo a últimas largas fechas lo mismo que con los impuestos: demasiada democracia mata la democracia. La tantas veces ignorada máxima del gran Colbert sobre la carga tributaria, que aplica a tantas facetas de la vida pública, llevada a los extremos del ridículo puede resultar acaso más perniciosa que la ausencia de las libertades mal entendidas y dilapidadas en el caso de la democracia. El abuso de la consigna constitucional que en el Artículo 3º describe “…no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, justo a manos de los depositarios de la soberanía, condena a ésta a su aniquilamiento.

2.- Considerar que tenemos la democracia escriturada o que nos es inherente a nuestro sello de origen parece ser la idea que orienta a figuras como el gobernador de Chiapas, que en su tramposa y vulgar voracidad ha pisoteado la constitución estatal para pedir licencia, asumir un escaño robado en el Senado, pedir licencia y autodesignarse su propio sucesor en la gubernatura de su estado por lo que queda de su gestión, todo en el santiamén de ocho días. O el cuatrero de Nuevo León, que ha truqueado hasta su origen pidiendo licencia para con todas las chapuzas del repertorio arrancar una campaña independiente a la Presidencia, y regresar además al cargo con tres millones de votos.

3.- En algo debe haber acertado el juicio Porfirio Díaz hace más de un siglo, porque nuestra democracia ya está aún hoy lista para aguantar en el Congreso de la Unión a personajes de novela de misterio del fuste del forajido líder minero, que llega al Senado partiendo plaza; otro que no llegó por estar en la cárcel acusado de violencia familiar; una más que llega sucias de sangre las manos de rapto y extorsión bajo el guante de perseguida política. O el presidente de la Cámara de Diputados, que tienen que sacar a rastras de los restoranes para que ocupe la alta tribuna patria.

4.- Cuánto aguanta nuestra forma de vida, que el aún expresidente en funciones lanza una embestida publicitaria de despedida y se autodisculpa de haber atropellado la institución del Presidente de la República con más desfiguros de los que cometió y permitió que se derrocharan. Que bien a bien no tuvo clara la diferencia entre ser jefe del estado de México y ser Jefe del Estado Mexicano y se dejó además manipular, bajo su sola altísima responsabilidad, al antojo de perversos y astutos hidalgos que ni se la creyeron el poder que arrebataron, ellos sí sin darle a nadie cuentas. Le habrán dicho que el porvenir, la Historia y la gente no recordarán la celebridad de Videgaray, de Nuño, Castillejos y anexas, sino solo el gran legado que confeccionó solo el Ejecutivo que se va.

5.- Y no es poca cosa el gran legado. Lo sustituye en el cargo un verdadero prócer que no se andará con simples transformaciones de fachada: fundará la República puesto que no existe tal; le dará el día y la noche, la palabra y la vida; inventará la tierra, el verso, la brisa, la lluvia y el fuego. Terminará con la división, empezando por la de poderes, y ha hablado ya por los profetas. De paso redefinirá la democracia, porque a la actual se la acabó tanta democracia.

