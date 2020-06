Conmemoraciones ambientales

Por: Alexandra Zenzes





Desde el inicio del mes de junio la agenda ambiental se vio enmarcada por la conmemoración de dos de las fechas más importantes del calendario de la Organización de las Naciones Unidas: el “Día Mundial del Medio Ambiente” y el “Día Mundial de los Océanos”, que se festejan el 5 y 8 de junio respectivamente. Por primera vez el festejo se convirtió en una muy variada oferta de reuniones, seminarios y foros virtuales de todos los temas que integran la agenda. Considero que la conmemoración por primera vez alcanzó su objetivo primordial, llegar a auditorios cada vez más amplios para sensibilizarnos ante los diferentes temas azules, verdes y grises de la agenda. Asimismo hubo paneles científicos, académicos, institucionales, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

En México, al igual que en el resto de los países de la comunidad internacional, estas fechas han servido para realizar un balance de la situación actual de la política de medio ambiente, recursos naturales y mares y costas. Y aunque dependiendo del tema que se quiera revisar las opiniones son muy variadas, hay conclusiones muy puntuales que nos obligan a trabajar en corresponsabilidad.

Durante varios años el andamiaje institucional de politica ambiental que tiene nuestro país le ha permitido ser reconocido como una nación con gestión y gobernanza ambiental. Contamos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recrusos Naturales, SEMARNAT, creada desde 1994 y responsable de las políticas públicas requeridas para transitar hacia un desarrollo sustentable nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Todas estas dependencias han permitido desarrollar un arduo trabajo, pero también el que México juegue un papel importante en las negociaciones de las convenciones internacionales más importantes como son la de Diversidad Biológica, la de Cambio Climático, la de Desertificación, por señalar algunas.en las que, igualmente, como país, contraemos derechos y obligaciones internacionales.

Aquí hago mi primera parada. Tantos años nos hemos llevado en construir institucionalidad y capacitar cuadros de excelente nivel, para que en lo que va de la presente administración se esté no solo desmantelando la institucionalidad debido a diversos recortes presupuestales, sino que pareciera, además, que la política ambiental no es uno de los temas de política pública que más preocupe a la administración federal. Y desde mi óptica, se está cometiendo un gravísimo error, no solo porque la política ambiental debería de ser transversal en toda la gestión gubernamental nacional, sino porque hoy, haciendo un corte de caja de lo que nos ha enseñado la pandemia sanitaria que estamos viviendo, el cuidado al medio ambiente es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida a la población. No podemos permitir que se siga minando nuestro andamiaje institucional.

Por poner un ejemplo, deberíamos de estar orgullosos festejando los 20 años de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas -CONANP- y no, por el contrario peleando, evidenciando y exhortando al ejecutivo federal a no llevar a cabo el recorte presupuesto anual, ya que esto afectaría el funcionamiento de la dependencia responsable de velar por el cuidado de los recursos naturales del país, muchos de ellos enmarcados en polígonos de ANPs para garantizar su estado natural o prístino y que no se vean impactados por las actividades de desarrollo humano.

En términos de áreas naturales, hago aquí un enlace con el otro tema de conmemoración que hoy nos ocupa. México cuenta con 37 áreas marinas protegidas y con 315 millones de hectáreas de superfice marina frente a los 196 millones de hectáreas de superfice terrestre, lo que nos lleva a concluir que somos 1.5 veces más grandes en mar que en tierra; y sin embargo, poca atención prestamos a este hecho; apenas estamos volteando a ver los mares en general, pero cada vez deberemos hacerlo más porque hoy está probado que los mares son grandes sumideros de carbono, hablando en términos de cambio climático.

Tenemos el enorme pendiente de no dejar el medio ambiente desarticulado a las generaciones futuras; esto significa no ir en retroceso, ser progresistas y no aplicar políticas regresivas; cuidar y formentar prácticas de conservación en los mares compatibles con otras actividades que fomenten el desarrollo sustentable y dejar de darle la espalda a los mares y trabajar por ellos.

Las conmemoraciones sobre el medio ambiente y los mares nos dejan como reflexión que tenemos mucho trabajo por hacer y no podemos bajar la guardia, por nosotros hoy, y por las generaciones futuras mañana. Será fundamental que la SEMARNAT empiece desde hoy a hacer su trabajo de cabildeo en el poder legislativo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contemos con suficientes recursos económicos para fortalecer la institución y poder avanzar en los proyectos y en el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que somos signatarios.