Consulta apócrifa

Después de ver el ejercicio de consulta que organizó Morena se notó la improvisación y la falta de oficio tanto democrático como político de la institución. La supuesta consulta democrática que vimos no sería aprobada ni siquiera por ellos mismos para elegir candidatos o dirigentes de su partido y cualquier demócrata la calificaría de fraudulenta, tendenciosa y falta de certeza.

Todo les falló. La aplicación para que no votaran más de una vez las personas, la tinta no fue indeleble y las urnas fueron resguardadas en casas particulares. La muestra no es representativa en ningún nivel estadístico y además se evidenciaron como un partido sin tradición o creencias democraticas. Siguieron la voz del Caudillo y eso es opuesto a una visión institucional o democrática.

Estaban mal diseñadas la forma y el fondo; la pregunta fue tendenciosa, una parte del gobierno electo hizo campaña por una opción y quienes participaron son parte de un partido político. Morena organizó, redactó e imprimió la boleta, distribuyó las casillas en las zonas afines a ellos, ejecutó la jornada electoral, resguardó las urnas, contó los votos y dio el resultado.

Nos quedó claro que los militantes de Morena prefieren Santa Lucía y también nos quedó claro que Morena ha tenido una merma rápida entre los ciudadanos libres. Menos de 750 mil ciudadanos votaron por Santa Lucía y eso representa menos del 1% del padrón electoral y poco más del 2% de los que votaron por López Obrador.

La prisa y la improvisación los hizo víctimas de su propio éxito electoral, para transformarlo en un fracaso antes de asumir el gobierno. Están haciendo historia, como bien decía su lema de campaña y ahora tienen al primer presidente de la historia de México que logra devaluar la moneda y perder inversiones desde antes de iniciar su mandato.

Gobernar tiene mucho que ver con la capacidad de ser responsable, ya que desde que se gana la elección no se debe hablar a nombre propio, sino con investidura del cargo ganado y no es lo mismo que un partido organice un ejercicio de participación a que un presidente lo haga y que además lo asuma como vinculante. Las declaraciones y las acciones de un Presidente de la República impactan a todos los mexicanos y López Obrador no ha asumido la responsabilidad para la que compitió y ganó mayoritariamente.

Los precios ya se están viendo. Al día siguiente del anuncio, el peso perdió el 3.25% de su valor, el mercado de valores decreció en 4.20% y se empezó a minar la confianza en el mercado mexicano, confianza que después de los experimentos proteccionistas de los 70 y de los 80 nos llevó tantos años construir.

El problema no es que se haga una consulta, las figuras de democracia directa han sido constantemente apoyadas y promovidas por Acción Nacional; el problema es que se haga una consulta ilegal y que sea un gobernante legalmente electo quien la convoque, la realice y asuma como propios sus resultados. Tendrán que dejar atrás la improvisación y ocurrencias para asumir la responsabilidad de representar a todo un país y no sólo a una pequeña parte de los afines a un partido.

Coordinador del GPPAN

@JCRomeroHicks