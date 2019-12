COP-25, la oportunidad perdida

La 25 Reunión de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-25) empezó mal desde su planeación: iba a ser hospedada por Brasil, que declinó al llegar Jair Bolsonaro, escéptico del cambio climático, al poder. Chile levantó la mano pero tiempo después su gobierno se vio obligado, por circunstancias internas conocidas, a retirar la sede. Terminó siendo Madrid, con una organización exprés que merece reconocimiento, la ciudad que albergó la COP más larga de la historia, pero una de las más decepcionantes.

Tres aspectos la hacían estratégica, pero que en Madrid no se logró avanzar. El primero, la negociación de los mecanismos de implementación del artículo 6 del Acuerdo de París -instrumento que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)- relativo a la regulación de los mercados internacionales de carbono, cuyo texto es muy ambiguo. El segundo, el reconocimiento del papel de la ciencia para la toma de decisiones, en particular los reportes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que hoy los grandes países emisores de GEI siguen desdeñando y actúan con base en criterios políticos y económicos, pero no científicos, incluso en su propio perjuicio. Y el tercero, el financiamiento, fundamental para poder elevar el nivel de ambición de las naciones para reducir sus emisiones, pues se requieren de al menos 100 mil millones de dólares anuales para que lo logren, en particular aquellas con menores capacidades, sobre lo que tampoco hubo consenso. En resumen: los tres aspectos fueron “bateados” para la COP-26 del próximo año, en Glasgow, donde deberán resolverse.

No obstante, la falta de acuerdos con respecto al artículo 6 es sin duda lo más trascendente, pues desde la COP-24, en Katowice, hay disenso. El artículo sienta las bases de un complejo sistema de comercio de emisiones que crearía un mercado para intercambiar, comprar o vender “derechos de emisiones” y, de ese modo, reducirlas. No hubo entendimiento pues hay posturas muy distintas entre los países que desean que dicho sistema sea flexible, frente aquellos que apuestan por uno con controles estrictos con el argumento de que si es laxo se desincentivaría la reducción de emisiones, resultando contraproducente.

Los aparentes “ganadores” de esta procastinación son los de siempre: los grandes emisores, aunado a la denuncia que hizo Estados Unidos, el mayor emisor de la historia, del Acuerdo de París en la era Trump y su ya inminente salida. A esto hay que sumar que los países otrora referentes en la lucha contra el cambio climático ahora estuvieron replegados y sin ser contrapeso, como México, cuya participación en Madrid fue intrascendente por las contradicciones de su actual política climática y energética interna frente al espíritu del Acuerdo, del que alguna vez fue un gran impulsor.

Bien lo dijo el secretario general de la ONU, António Guterres: “la comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática”. Y en efecto, la realidad es que no hay ganadores: todos perdemos.