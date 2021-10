COP15: Convención de diversidad biológica

El día de ayer, 11 de octubre, empezó formalmente, en Kunming, China, la primera parte de la Conferencia de las Partes (COP) número 15, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica (CDB Brasil, 1992) que es, al mismo tiempo, la reunión 10 del Protocolo de Cartagena (COP 5, Nairobi, Kenia, 2000 / en vigor: 2003) y la reunión 4 del Protocolo de Nagoya (COP 10, Nagoya, Japón, 2010 / en vigor: 2014), donde se materializarán los avances que las partes han realizado en el marco del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020 y las 20 Metas de Aichi

(COP 10, Nagoya, Japón, 2010 ).





La COP15 cuenta con la presencia de más de 140 países, que integran a un total de 1500 delegados presenciales y 3000 delegados virtuales. Desde la COP 14 (Sharm El-Sheikh, Egipto, 2018) todo se vio afectado a causa de la pandemia mundial de COVID19.

La COP 15 tiene como lema “Civilización ecológica: construyendo un futuro compartido para toda la vida en la tierra”, cuya mayor apuesta era iniciar el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020; el problema es que ha habido muy pocos avances y poca transparencia en la información.

A fin de sensibilizar a las partes, durante la inauguración se presentó un documental sobre la migración de los elefantes asiáticos que habitan en el bosque tropical del sur de China: una manada de 300 animales que están muy protegidos en el país asiático. Ello responde a que en marzo de 2020, 16 elefantes salieron de la reserva protegida y cruzaron de norte a sur viviendo diversas experiencias, desde el nacimiento de un nuevo integrante, el paso por comunidades habitadas, la separación de dos elefantes de la manada que regresaron a su reserva, etc., pero no los frenaba nada, incluso el ver a los humanos frente a ellos; en todo su recorrido, siempre estuvieron protegidos por un equipo especial que debió implementar el gobierno, que incluso, tuvo que estar atento a evacuar algunas comunidades para que los habitantes estuvieran a salvo.

Yunnan es muy rica en biodiversidad y el recorrido de la manada llevó más de un año hasta que se encontró con una población moderna en Kunming, donde después de permanecer un par de días, decidió regresar al sur, a su hogar, a 1,300 Kms de distancia.

Desde la COP 14, se han reportado algunos avances en el Protocolo de Cartagena:





Se reforzó el compromiso de las partes, sociedad civil y sector privado, de incluir la importancia de la conservación de la biodiversidad en todas las actividades.

Se impulsó el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas.

Se propuso, asimismo, asumir la visión biológica sistémica, la evaluación de riesgos de los organismos vivos modificados (OVM), así como la información de secuencias sobre recursos genéticos.

Se incluyó el promover la cooperación internacional en torno a la biodiversidad y la tecnología.

Se hizo la hoja de ruta para establecer el marco global de biodiversidad post 2020.

Se lanzó la agenda de acción para estimular la contribución de todas las partes.





Todo se deberá materializar en acciones concretas. Las negociaciones habrán de complementarse antes de la 2da parte de la COP, que se realizará en abril de 2022. La meta es alcanzar acuerdos puntuales en torno al tema financiero para la conservación de la biodiversidad.

Es urgente lograr la sinergia entre las convenciones emanadas de la Cumbre de la Tierra (Río, 1992), es decir, entre Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación y otros acuerdos multilaterales, para coordinar su implementación a nivel nacional.

La Cumbre de Biodiversidad tiene una fuerte ambición en torno a alcanzar acuerdos entre las partes a fin de recuperar la biodiversidad, y esto solo se logrará cuando las buenas intenciones se transformen en acciones concretas para poder vivir en armonía con la naturaleza.

Es un gran reto el que hoy tienen frente a si las delegaciones negociadoras. En lo que no se ha podido alcanzar en dos años, se deberán de intentar consensos en tan solo unos días. Se mantendrá un clima de presión a fin de garantizar que la 2da parte de la COP sea aún más provechosa que esta.

Sin embargo, uno de los temas cruciales que era la sinergia entre la COP de cambio climático y la de biodiversidad, no solo no se ha logrado, sino que en la comunidad internacional hay muchas más expectativas en cuanto a que la COP26 de Glasgow, sea un hito en el marco de la crisis climática y no lo que debería de ser en el campo de la biodiversidad en el marco de la crisis de la 6ta extinción de especies. Todo esto representa un gran reto para la comunidad internacional en su conjunto. Las generaciones futuras dependen de las decisiones de hoy.