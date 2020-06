Coronavirus y deporte | El deporte y el espíritu de la ciencia ficción

Solíamos pensar, hace muchos años, que cuando llegara el nuevo milenio ya estaríamos recorriendo el mundo en nuestros carros voladores, surcando avenidas trazadas por los cielos. Pero resulta que en pleno 2020 seguimos andando por las autopistas, eso sí, en automóviles cada vez más evolucionados capaces incluso de manejarse solos. Seguro que si no volamos no es por la falta de avances tecnológicos, sino por nuestra propia evolución, la humana, me refiero. Porque de poder, seguro que se puede. Ahora mismo sería posible ver esos carros voladores, con sus turbinas y sus faros incandescentes alumbrando la noche; lo que no es posible es imaginar cómo sería conducir por los cielos, si ya en la tierra nos resulta tan complicado. Un pequeño percance acá abajo resulta inofensivo, pero allá arriba las consecuencias serían catastróficas. Es decir, la tecnología ha evolucionado más rápido que nosotros.

Aún así las películas y los libros de ciencia ficción nos siguen planteando escenarios remotos. Nos gusta imaginarnos cómo serán los tiempos futuros. Y de vez en cuando la buena fortuna nos regala una que otra sorpresa, y nos permite darnos cuenta de lo que hemos logrado. La vida no es la misma que hace unos años, aunque tampoco es como la pensábamos. Algo parecido pasa en los deportes, tan propensos a los cambios tecnológicos que buscan hacerlo un poco mejor. En el futbol, por ejemplo, resultaba asombroso que el reloj del árbitro le informara en cuestión de segundos si el balón había cruzado la línea de gol o no. Un debate que a los ojos humanos no hacía más que crecer, porque era imposible saberlo con certeza, hasta que la tecnología puso fin a la polémica. Se terminaron los goles fantasma.

El coronavirus, el mayor desafío que ha experimentado la raza humana en los últimos 80 años, obligó al mundo a cambiar por completo en cuestión de días; abriendo paso a una que otra teoría que bien podría ser la trama de una novela de ciencia ficción, y aún así nos costaría darla por verosímil. Los deportes han buscado constantemente la forma de continuar con su propósito de hacer un poco más feliz la vida de quien los ve. En el camino han surgido ideas impensadas, aunque quizá es la NBA, esa liga acostumbrada a romper los límites humanos, la que más lejos ha llegado.

El basquetbol busca resurgir en un ambiente cerrado, a modo de burbuja que limite cualquier contaminación exterior, eso sí, bien ambientada con el mundo mágico de Disney. Los jugadores enfrentarán una nueva forma de la soledad, vigilados eternamente por una pulsera que emitirá una alarma cuando rompan el distanciamiento social. Incluso, algunos jugadores, sólo los que así lo quieran, llevarán puesto un anillo que permitirá conocer tres días antes, a través de la temperatura corporal y el ritmo cardiaco, el posible riesgo de dar positivo al coronavirus. En todo caso, hace algunos años hubiera sido más fácil imaginar en pleno 2020 al doctor Brown volando en su DeLorean, que todas estas cosas que a diario nos inventamos para volver a vivir, pero el espíritu de la ciencia ficción no conoce límites.