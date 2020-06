Coronavirus y deporte | El nuevo Covid-19 nunca ha sido un juego

La normalidad es un lujo que pocos pueden darse, al menos por estos días. Aquí aplica bien esa frase popular que dice que cuando no es una cosa, es otra, el caso es que siempre hay algo de qué preocuparse.

Justo cuando parecía que el tenis dedicaba todos sus esfuerzos para retomar su temporada y afrontar un fin de año desbocado en sus principales torneos, la noticia del positivo a coronavirus de Novak Djokovic, el número del mundo, ha encendido todas las alarmas.

No han sido pocos durante estos meses los casos de deportistas que han dado positivo a las pruebas. Incluso desde marzo, cuando recién explotaba todo, surgieron los primeros reportes tanto en el futbol italiano como en la NBA, y que, en cierto modo, funcionaron como detonantes de todas las cancelaciones que siguieron en cascada. Es cierto que en ese momento, por ser los primeros, la conmoción fue mayor, porque tenían esa sorpresa que tienen las primeras veces, y no sabíamos bien qué nos depararía el futuro. Afortunadamente para ellos, la mayoría se recuperaron en semanas, y el incidente no pasó a mayores.

Seguramente, eso esperamos, con Novak Djokovic tampoco pasará a mayores, porque el virus suele ser menos letal en los atletas. El problema con el tenista serbio es la manera en la que se contagio, porque en el afán de hacer una buena obra con un torneo a beneficio que contó con la presencia de otros tenistas importantes que también dieron positivo, se olvidó de seguir las medidas sanitarias y las consecuencias han sido graves. Las imágenes de una fiesta donde no guardaban el distanciamiento social durante el evento encendieron la polémica, y han tachado de irresponsable al mejor tenista del momento.

No es el primer caso de un deportista que ha dado positivo luego de asistir a alguna fiesta. En México, el portero de Santos, Jonathan Orozco, realizó una reunión en su casa. Nadie se hubiera enterado de no ser por un video del guardameta que se filtró en las redes sociales. Apenas fueron unos cuantos los que estuvieron presentes, pero el juicio mediático que atravesó Orozco lo obligó a pedir disculpas. Afortunadamente para él ya está recuperado, sin embargo, en Santos, en algún momento, la cosa fue a peor, al grado de convertirse en el equipo con más positivos del futbol mexicano, con 15.

El ejemplo de Djokovic es bueno para poner en contexto lo que ocurre en México, y tal vez en otras partes del mundo, pero en México, que es lo que más cerca nos queda, es más notorio.

El tenista serbio, que pensó que estaba sano y que todos los demás asistentes a su fiesta estaban sanos, no midió las consecuencias, y terminó por contagiarse, víctima de un enemigo silencioso. Todos nos enteramos porque se trata de una figura pública, pero así como él hay miles de personas que piensan que no tienen nada, van por la vida sin tomar sus precauciones, y resulta que estaban enfermos. En las últimas horas, otros deportistas han dado positivo, sobre todo en la NFL. La situación preocupa porque están en la labor de retomar sus actividades, y de no controlarlo será difícil ponerlos en marcha.