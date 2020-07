Coronavirus y deporte | El souvenir más preciado de un partido de beisbol

Cuando era más chico, y tenía como nueve o diez años, mi Yayo, el papá de mi mamá, solía llevarnos a mis primos y a mí a ver los partidos entre los Diablos Rojos del México y los Tigres. Al principio, o al menos el primer recuerdo, tiene como escenario el Parque del Seguro Social. Era una tarde de domingo, con las gradas abarrotadas. En realidad no sé ni cómo le hicimos para entrar, pero al cabo de unos minutos ya estábamos sentados cerca de la zona de home. Así era mi abuelo, que siempre quería los lugares determinantes. Una vez, en el estadio Azteca, cuando jugaron los 49ers contra los Cardenales, nos sentamos en la última fila, pero teníamos de frente la yarda 50.

Volviendo al beisbol y al Parque del Seguro Social, ese día yo llevaba una vieja manopla que creo recordar me había regalado mi primo Alejandro, aunque de eso no estoy muy seguro.

De lo que sí estoy seguro es que en mi mente había imaginado el momento en el que un batazo de foul libraba la red de protección y nos mandaba la pelota cerca, y yo, con mi manopla en la mano izquierda y alguno que otro sueño en la derecha, pegaba un salto portentoso para apoderarme de ella ante la mirada atónita de los presentes.

La tarde, sin embargo, tenía preparados otros caminos, y en nueve entradas los batazos de foul tomaron otros rumbos, y yo tuve que conformarme con comprar una pelota con el escudo de los Diablos Rojos. Recuerdo que apenas la tuve en mis manos, me llamó la atención el olor penetrante del cuero y lo pesada que era. Los días posteriores, sin embargo, la pelota se quedó guardada en el cajón, por aquello de la fragilidad de los vidrios de la casa.

El segundo recuerdo ya tiene como escenario la inmensidad del Foro Sol. Esa tarde nuevamente nos sentamos cerca del plato de home run, solo que un poco cargados a la derecha. En realidad era lo mismo, porque para atrapar una pelota había que esperar que el batazo fuera un globo que tocara casi las nubes.

Yo me senté cerca del pasillo, porque consideré que ahí tendría más libertad de movimiento. Mis primas y mi Yayo me miraban con intriga, porque aunque decía yo estar muy seguro de poder cumplir con el cometido, lo cierto es que por dentro, ya que conocía lo mucho que las pelotas se parecen a las piedras, me moría de los nervios.

Y luego, como casi siempre pasa con esas cosas que uno busca por tanto tiempo, llegan de improviso y cuando menos se esperan. No recuerdo bien qué entrada era, la única imagen clara que tengo es una pelota elevadísima que surcó un cielo algo nublado, y que comenzó su descenso a la velocidad de un cohete. Entonces yo me levanté y me acerqué algo temeroso, con los ojos deslumbrados por las lámparas, y la pelota botó con violencia justo unos escalones antes y de un salto se perdió mucho más arriba en la grada. Esa noche, al final del partido, me compré otra pelota, pero ahora con el escudo de los Tigres.

Esta historia la recordé el otro día que veía el regreso de los partidos de beisbol, y las pelotas de los cuadrangulares se perdían en la grada vacía sin posibilidad de encontrar un destino.