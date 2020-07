Coronavirus y deporte | El último recuerdo que tenemos de la Liga MX

Estábamos en la redacción. Era un lunes 16 de marzo. Me acuerdo no porque tenga una gran memoria, sino porque el domingo 15 se jugó el Cruz Azul vs América en la cancha del Estadio Azteca. Es lo que tiene el futbol, que va como colocando puntitos en el calendario, y entonces los días condenados a la intrascendencia de pronto toman un sentido.

Recuerdo que ese lunes ya todo lo veíamos gris, porque la jornada se había jugado sin gente y porque sabíamos que el penal atajado dramáticamente por Jesús Corona en los segundos finales del partido era lo último que veríamos en un tiempo.

Ese lunes dijimos un tiempo. Lo dijimos y en el acto fuimos conscientes de lo ambiguo del término, pero no había otra forma de decirlo. Porque un tiempo puede ser apenas unos minutos, pero también pueden ser unos días, o unas semanas, o unos años. Es algo parecido al ahorita que usamos los mexicanos, que no tiene límites, y que en determinado momento puede ser infinito, porque puede ir desde la inminencia de un ahorita hasta lo angustioso de una toda la vida.

Ese lunes, por supuesto, no pensamos que fuera toda la vida.

Si acaso imaginábamos unas semanas. Incluso, las mentes más negativas, que nunca faltan, decían uno o dos meses. Quien anticipara algo mayor de inmediato era mal visto por todos, porque ni en el peor de los casos anticipábamos más de ocho semanas sin futbol. Sin futbol mexicano, quiero decir.

Ese día hasta hicimos una broma. Pero era solo eso, una broma. Y dijimos que qué pasaría si el Cruz Azul vs América fuera el último partido que nos tocara ver en la vida. Yo, con esa manía que tengo de romantizar la desgracia, al vuelo dije si así fuera no nos podríamos quejar, porque en realidad el final tuvo todo lo que le pedimos al final de un partido de futbol cuando lo imaginamos casi entre sueños, una noche antes. Otro amigo, que le va al Cruz Azul, dijo que, si así fuera tampoco estaría mal, porque en ese caso su Máquina habría ganado para siempre el partido final. En cambio, otro amigo, que le va al América, dijo que ese partido no importaba, por más que fuera el último. Son modos de ver la vida.

Lo cierto es que cuando hablamos ese lunes e hicimos la bromas y nos fuimos a nuestra casa a esperar a que el mundo fuera un lugar mejor, jamás nos imaginamos que después de cuatro largos meses el último recuerdo de la Liga MX seguiría siendo esa enorme atajada de Jesús Corona, ante la soledad del Estadio Azteca.

La máquina de recuerdos, sin embargo, está por renovarse, o al menos eso esperamos, porque el coronavirus sigue empeñado en ensombrecer la emoción de los aficionados, que entre cancelación y cancelación no logran abandonarse a la ilusión de un torneo en toda regla. El futbol mexicano se pondrá en marcha con las sensaciones encontradas, como si la alegría siempre estuviera a la espera de algo que la borre de golpe, siempre al borde del precipicio. Si acaso algo bueno habrá dejado todo esto será la predisposición a disfrutar de las cosas más nimias con la consciencia plena y algo disparatada de que pueden ser las últimas.