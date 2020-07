Coronavirus y deporte | El Vasco y el poder de creer

Cuando la Liga de España se detuvo, queríamos fervientemente que regresara para disfrutar la batalla por el título entre el Real Madrid y el Barcelona. Aunque jamás nos imaginamos que la verdadera batalla de emociones estuviera en la parte baja de la tabla, y que los minutos de emoción plena, y si no plena sí auténtica, estaban en la lucha por no descender del Leganés de Javier Aguirre. La pelea por los campeonatos suele ser emocionante, pero carece de ese dramatismo que sólo ofrece la permanencia en la categoría. Mientras uno da alegría, el otro da alivio. No es lo mismo pelear por una distinción que por sobrevivir. Menos mal que la pandemia, que nos ha quitado tanto, nos permitió una tarde de domingo como la de ayer, en la que más allá del descenso y del milagro que nunca llegó, el equipo del Vasco, motivado por su fuerza interna, dejó ver algo que a menudo pasa inadvertido en el futbol, como es la dignidad, lo cual no es poco.

El fenómeno del Vasco Aguirre fue sumando feligreses por el mundo, como la idea que se impone a todo aquello que parece imposible. El entrenador mexicano le habla a sus jugadores como si estuvieran en la terraza de algún bar, aunque detrás de ese discurso arrebatado y dicharachero casi siempre se encuentren las claves de algo mucho más profundo. El mérito de Aguirre fue haberle devuelto la capacidad de creer a un equipo condenado. En el camino,todos, a excepción de los aficionados del Celta, fuimos del Leganés, al menos por dos horas.

El partido fue tan dramático que en el Municipal de Butarque casi casi hablaban las gradas vacías. Se escuchaban los susurros de las oportunidades perdidas. Es lo que tienen esa clase de encuentros, que las sensaciones se magnifican. El Leganés consiguió un empate sobre el final que le permitió abandonarse al vértigo de un solo gol que le diera la salvación. Con el matar o morir en toda regla, el equipo del Vasco se encontró con las ocasiones necesarias para salvarse, pero en los momentos de máximo apremio las piernas de los mortales suelen jugar una mala pasada, y rematan chueco, quién sabe por qué. Las cámaras, conscientes de la importancia de Aguirre en todo esto, lo enfocaban con la insistencia de quienes advierten la obra cúspide del técnico, mientras las palabrotas que definen al mexicano buscaban sacar un poquito de la presión del momento. Los minutos pasaron perdidos en esa esperanza que anuncia que al menos hasta en el último segundo siempre quedará una oportunidad. Y la última oportunidad llegó pero tampoco entró, porque a veces las historias no terminan bien. Por mucho que queramos que terminen bien.

No es raro que en México nos abandonemos a las creencias de Javier Aguirre para sacar del mundo de lo perdido aunque sea un poquito de esperanza. El Vasco es algo parecido al San Antonio de cabeza de todos los mexicanos cuando parece que un Mundial se nos resistirá para siempre. Cuando en el 2001, México se perdía en los pantanosos terrenos de la Concacaf, llegó el Vasco para asegurar el boleto en Corea y Japón. Luego, rumbo a Sudáfrica 2010, tuvo que ser Aguirre el que encauzara una Selección desastrosa para hacer realidad el sueño.