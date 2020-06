Coronavirus y deporte | Los sonidos desconocidos del futbol

Detrás de los cánticos en la grada y la voz estruendosa de los relatores, se encuentra un mundo desconocido, o al menos así lo era hasta hace unos días, cuando estábamos acostumbrados a simplemente ver el futbol.

El viernes pasado, sin embargo, me senté a ver el partido entre el Sevilla y Barcelona con la plena intención de no sólo ver el futbol, sino también de escucharlo.

Las televisoras españolas, conscientes de lo triste que resulta un partido sin público, ofrecen la opción de acompañar la transmisión con el sonido del ambiente previamente grabado. Es una opción para los nostálgicos, para quienes extrañan el murmullo de los aficionados. A veces funciona, pero esta vez yo estaba decidido a quitarle cualquier ruido, y entonces aprovecharme de los secretos de la cancha.

Comencé a ver el partido sorprendido, o más bien a escuchar el partido sorprendido, porque la cantidad de gritos que pegaban los futbolistas me remontaron a los partidos que uno mira en el llano, o en el barrio, donde las voces de los jugadores compiten a cabalidad con el estruendo de las personas que se agolpan a los costados de la cancha. Es un futbol salvaje, fue lo primero que pensé, porque por un momento cerré los ojos y me abandoné a los sonidos, y llegué a pensar que no era posible que el futbol armónico que por momentos llegó a practicar el Barcelona hace unos años irrumpiera con tal fuerza en el plano sonoro. Y que esa pelota, que a la vista parece de algodón, produjera semejante eco tras el golpe seco con los botines.

En la cancha se escucha de todo, como los gritos que emergen en plena guerra en la búsqueda incesante de los espacios.

¡Aprieta!, se escucha, para ganarle apenas unos metros al enemigo. ¡Salimos!, gritan los centrales, en el afán de dejar al rival perdido en la trampa del fuera de lugar.

¡Cámbiala!, advierte alguien un tanto más lúcido, porque del otro lado se encuentra un mundo despoblado que ha pasado inadvertido. ¡Que sean cuatro!, suplica desesperado a su barrera el arquero del Sevilla, ante el peligro inminente de un tiro libre de Lionel Messi.

Mientras uno mira el partido, descubre que el futbol es un juego previamente codificado. Porque ante un disparo que pasa rozando el palo, uno escucha el ¡uuuuyyy! de una tribuna que no existe, pero igual lo escucha porque esos ruidos los llevamos dentro, como si los grabáramos previamente en la memoria.

Lo mismo ocurre con los ¡oleees! que retumban tras una jugada sacada del fondo de un sombrero de mago. O de los aplausos que llegan desde el banquillo, y que son tan pocos, pero a la vez tantos, que acaso eso baste para representarnos a los que miramos de lejos.

Eso sí, el público se extraña, sobre todo en esos momentos en los que el equipo local presiona, y llega una y otra vez, pero su esfuerzo no encuentra la reverberación de la grada que en su vértigo pide cada vez más, hasta que cae el gol. En cambio ahora, después de una ocasión de peligro, no se escucha más que el rumor un tanto austero de una jugada que vuelve a empezar.