Coronavirus y el deporte | Japón mantiene la esperanza de sus Juegos

Por: José Ángel Rueda

Pocas veces en la vida había pensado tanto en Japón como en los últimos meses. Cada vez menos, es cierto, porque después del golpe que representó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos entramos en una fase de negación. Como si no pensar en lo perdido de alguna manera nos evitara la pena. Y tal vez sí. No fue un proceso sencillo, al menos para los que teníamos que estar pendientes de todas las noticias respecto a los Juegos. Fue como un castillo de fichas que terminó por vencerse, hasta que ya no quedó nada. Fue, sin embargo, cuando se dijo que todo quedaba pospuesto para el próximo verano que pudimos dejar de pensar en eso, como quien se libera de una condena. La mente se reprograma para a comenzar.

Fue una liberación a medias, podría decirse, porque como todo en la vida, resulta difícil, por no decir imposible, pensar en el próximo verano. Algo que nos enseñó la pandemia, si es que algo se puede aprender así de golpe, fue lo efímero del tiempo. No tenemos nada asegurado, por consiguiente pensar en lo que ocurrirá en un año parece un disparate. Incluso pensar en lo que pasará en un mes parece un disparate. Entonces solo queda pensar que habrá un próximo verano. La vida, la nueva vida, me refiero, se trata de disfrutar el presente, y los pequeños triunfos que vamos logrando como civilización, por simples que estos sean.

Con el deporte en ese proceso de regresar a la actividad, hemos pasado de no tener nada a tenerlo todo, pero a medias, eso sí. Porque muchos coinciden que eso que se ve desde los estadios vacíos es todo, menos futbol, o beisbol, o lo que sea. Que sin el calor de la gente las cosas pierden su sentido. Pero no tanto, porque en todo caso es mejor verlo desde la televisión que no verlo, como si se tratara de un sacrificio temporal para tener lo que uno quiere.

La nueva obsesión encuentra su sentido en retomar la normalidad lo más rápido posible. Y en todo caso no existe nada más normal que un estadio con gente. Las Ligas trabajan en eso, pero no es fácil. Por eso es una buena noticia que los deportes en Japón regresen con un mínimo de aficionados, porque la decisión tiene un trasfondo que busca, a los gritos, demostrarle al mundo que estarán listos.

Es cierto que será un regreso raro, porque apenas se permitirán 5,000 espectadores que tendrán que colocarse repartidos en la inmensidad de la grada. Todos deberán llevar su cubrebocas y lavarse las manos de manera constante. Aunque quizá la medida más extraña será que deberán evitar los gritos para no expandir el posible virus, y limitarse entonces al eco de los aplausos. No imagino lo terrible que será no poder gritar un gol. Ese ritual de instinto puro que acaso representa el momento cumbre de cualquier aficionado. Este será el primer experimento de Japón de cara a sus Juegos Olímpicos, donde se han planteado múltiples posibilidades con tal de evitar una cancelación que sería catastrófica. Sería una pena que esos estadios se conformen con el aplauso de unos cuantos.