Corredor Interoceánico de Oaxaca

“Hace un año y medio el laboratorio de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Oaxaca no existía, entre la banda estudiantil decíamos que era el museo, teníamos equipos que no se habían actualizado desde hace más de 50 años. Ahora este lugar me ha cambiado la vida, es más ahora he venido más a la escuela, te llena de emociones ver el cambio, mirar a tu institución renacer de la nada” de acuerdo con Óscar Yael, estudiante de alto rendimiento, quien maneja un robot Panasonic especializado en soldadura. El sueño principal de él y sus compañeros cada vez se materializa; participar en el Corredor Interoceánico con el diseño de tuberías, armazones y estructuras, porque “el conocimiento del Instituto debe mejorar a Oaxaca”.

A inicios de octubre de este año, en el marco de la instalación de la Comisión Intersecretarial del estado para el Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el gobernador Alejandro Murat, afirmó que “son tiempos del sureste y de Oaxaca, no por decisiones personales, sino de Estado, entendiendo a un México profundo que quiere ser parte del concierto internacional de desarrollo”. La construcción del Corredor necesitará supercarreteras que conecten al Istmo y la Costa con la capital, modernizar los parques eólicos del Istmo, la refinería de Salina Cruz, la construcción de los aeropuertos de Huatulco, Ixtepec y Puerto Escondido. Desde hace meses los estudiantes del Tecnológico de Oaxaca, dirigido por Fernando Toledo ya no sueñan, sino se ven trabajando en estos proyectos.

La modernización de las estructuras portuaria, ferroviaria y carretera son claves, con los polos más visibles en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y con una zona que beneficiará a 80 municipios de esas entidades. Desde los tiempos de Hernán Cortés la vía ístmica de comunicación interoceánica sigue conservando su carácter estratégico y mostrando, al mismo tiempo, las limitaciones y contradicciones de la política económica nacional.

Por esta razón, Héctor Pérez, otro estudiante de Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional Tecnológico, desarrolla una investigación enfocada en el corredor multimodal del Istmo, del tren Transístmico. El objetivo es diseñar un índice que integre los objetivos de la agenda 2030, como las necesidades, inquietudes y las percepciones de los habitantes por donde pasará el tren, el fin es que al obtener los resultados las autoridades e iniciativa privada puedan tomar esas líneas de acción y que se genere un desarrollo integral. “El proyecto servirá para que, a partir de los resultados de los grupos focales, la población no me vea ni como autoridad, ni como parte de una empresa, sino como un oaxaqueño que está para apoyarlos y no para restar”. Visualiza que los resultados ayudarán a los emprendedores, y al aumento de mano de obra nativa y calificada para este proyecto.

El trabajo de la administración del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México, perteneciente a la SEP que comanda Esteban Moctezuma, está cambiado la vida de más de seis mil 500 estudiantes oaxaqueños de Valles Centrales, Istmo, Sierra Sur, La Costa, Sierra Norte, Cañada, La Mixteca y del Papaloapan. Ahora los rostros de las y los ingenieros no ocultan el orgullo que hay por los espacios educativos dignos y por el destino de los 111 millones 485 mil 250 pesos que de junio de 2019 a octubre de este año se han destinado. Pero, en fin; ahora hay que añadir unas palabras a las estrofas de “La Sandunga”, canción tradicional del Istmo de Tehuantepec, y es que en el Tecnológico hay mujeres y hombres alegres, salerosos, bailadores e inteligentes.

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco