Corrigiendo el rumbo de México desde EU

El pasado fin de semana tuve la oportunidad, junto con Osvaldo Contreras Vázquez y a Raúl Jesús Torres Guerrero, de crear el tercer Comité de Acción Migrante en Estados Unidos, esta ocasión en la Ciudad de Austin, Texas. ¿Y saben de qué fui testigo? ¡De que el “gigante” ya despertó!

Entre la euforia provocada por la apertura de este Comité, se me acercó una mujer migrante llamada Rosa y me preguntó: “Doctor Juan, ¿sabe qué me dijo mi madre ahora que vino a Texas para vernos después de 15 años de que me vine de León? Me dijo que estamos a tiempo de corregir el rumbo de México. Me mostró dos fotos. Una se la tomó días antes con Xóchitl Gálvez y una de Santiago Creel en un evento en León”. Rosa supo por su madre que hoy, más que nunca, quienes viven fuera del país tienen la posibilidad de participar no sólo en las elecciones presidenciales del 2024 sino, además y de manera histórica, en la definición de la candidata o al candidato del Frente Amplio por México.

Los tiempos que vivimos actualmente en México son complejos y han provocado un descontento entre la mayoría de la población. Por ejemplo, no podemos ser omisos a la polémica que han generado los contenidos “tendenciosos”, como los definen especialistas en la materia, de los nuevos libros de texto gratuitos. ¡Se trata de la educación de nuestras hijas e hijos lo que está en juego, por Dios! Esta, y otras circunstancias igual de inconcebibles, son con las que tenemos que lidiar a diario en México. La inseguridad, la falta de medicamentos, la inflación y los privilegios oficialistas que alimentan a la voraz corrupción del actual gobierno federal son, desafortunadamente, parte de lo que hoy vivimos.

Pero esta calamidad es sólo una cara de nuestra realidad como país, también existe, por otra parte, un movimiento en el que buscamos recuperar la grandeza de nuestra tierra. Desde el Frente Amplio por México hemos decidido intervenir, con el ánimo de mejorar las cosas y no de polarizar aún más a una sociedad que vive cansada de no ser tomada en cuenta. Podemos ver que, quienes buscan encabezar nuestro movimiento, tienen en su plan de acción a las mexicanas y mexicanos que radican en el extranjero. Mi estimado Santiago Creel estuvo hace unas semanas en León y, como parte de su mensaje, destacó la importancia de la participación de nuestros paisanos que viven en el exterior, siendo piezas clave en el proyecto con el que desea generar un país más incluyente. Recuerdo aquellos tiempos en los que Santiago y un servidor compartimos el gabinete del entonces presidente Vicente Fox y en el que ya contemplábamos proyectos de inclusión migrante, como una procuraduría.

Y qué podemos decir de la creatividad de Xóchitl Gálvez: ¡es simplemente genial! Hace unos días visitó varios municipios de mi querido Guanajuato y fue recibida con la fe de un pueblo que confía no sólo en su carisma sino, sobre todo, en su temple y capacidad para abordar las grandes problemáticas de México. En un video que subió a sus redes sociales, Xóchitl les dice a nuestros paisanos que radican en el exterior: Si eres mexicano y vives en el extranjero y misseas los tacos: this message is for you. Una forma muy mexicana de iniciar las instrucciones para registrarse y elegir a quien será la o el candidato del Frente Amplio por México.

Como lo he comentado en este espacio, vivimos tiempos históricos y tenemos la gran oportunidad de consolidar la historia del voto en el extranjero, la cual inició en el 2006 y que marcará un antes y un después este 20 de agosto. La forma de participar es muy sencilla.

Primero ingresa a la página https://frenteampliopormexico.org.mx y da clic en el botón de registro. Después toma una foto a tu credencial del INE y súbela a la página. Finalmente, vota por la persona que crees debe ser el candidato.

Estoy por subirme a otro avión para continuar en esta cruzada por el voto en el extranjero, en la que ya sumamos ocho estados de la Unión Americana y les puedo decir que la euforia de nuestros migrantes es muy contagiosa. Antes de abordar, veo mi celular y Rosa me acaba de enviar un mensaje de WhatsApp, diciéndome que ya se inscribió en el Frente Amplio por México. Me dio mucho gusto saberlo, pero más alegría me dio ver la foto que me mandó de su hijo de 15 años, quien desea jugar en el equipo de futbol de León. Este tipo de metas son las que tienen millones de jóvenes mexicanos que, por alguna razón, sus padres están en otro país, luchando para darles una mejor oportunidad de salir adelante. Estos sueños son tan valiosos para el futuro de nuestro país que vale la pena ir por ellos a donde quiera que estén.





Coordinador Nacional Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

