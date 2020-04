Covid-19: ¿de la confrontación a la solidaridad?

La semana pasada platiqué sobre el nuevo rol de la diplomacia médica a la luz de los últimos acontecimientos. También les dije que la guerra comercial-tecnológica entre Estados Unidos (EU) y China ahora se había traslado a una nueva guerra de diplomacia médica. Lo que vimos ayer con el mandatario estadounidense ante su decisión de retirar toda la aportación económica a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es justo el reflejo de esta relación bilateral que les describí.





Antecedentes

La OMS es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fue creada el 7 de abril de 1948. Actualmente opera con siete mil personas que laboran en 150 oficinas a nivel país, seis oficinas regionales (África, Américas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental) y su sede en Ginebra, Suiza.





Sus operaciones son gracias a las aportaciones anuales de los países miembros y otros actores. EU aporta aproximadamente 400 millones de dólares anualmente, mientras que China el 10% de dicho monto. El presupuesto con el que opera es bianual y EU aporta la quinta parte del total. Sin embargo, Taiwán no es miembro de la ONU y por ende, tampoco de la OMS. ¿Y por qué menciono a este país? Porque Taiwán, ante su relación política compleja con China, tiene como gran aliado a los EU. Hoy Taiwán tiene los reflectores puestos ya que ha demostrado a los medios internacionales que, desde el 31 de diciembre de 2019, envió una carta a la OMS poniendo a su atención 7 casos de una neumonía atípica. Lamentablemente el gobierno de dicho país asiático argumentó que nunca recibió respuesta por parte del organismo multilateral, lo cual hoy pone en evidencia lo que Trump sustenta, que la OMS minimizó a la COVID-19 y no actuó como debería. Ya que, además de que la OMS negó dicha comunicación, no dimensionó la afectación mundial que este virus pudiera tener y se tardó mucho en anunciar que de epidemia, pasábamos a una pandemia. Lo cual generó decisiones tardías por parte de los gobiernos. No se le puede ni debe echar la culpa de todo, pero sí es su responsabilidad velar por la salud mundial tal y como lo establece su Constitución:





“Nuestro objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las personas

de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en más de 150

países, nuestro personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados

para que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr.”





¿Acaso sus acciones fueron encaminadas a contener, a restringir viajes internacionales, y a alertar a tiempo a los países? Hoy, ese es justo uno de los grandes flagelos de este organismo. Por supuesto que, hemos visto al Secretario General de la ONU António Guterres salir a defender a la OMS y decir que ahorita es momento de solidaridad. Con esto estoy totalmente de acuerdo pero también es de grandes aceptar y reconocer los errores del sistema multilateral de las Naciones Unidas, que a pesar de sus imperfecciones, tiene mucho por trabajar más ahora que nunca en esta –por llamarla así- Tercera Guerra Mundial cuyo enemigo invisible es el enemigo de todos. Pero eso no le resta la seriedad al asunto. Creer que la epidemia de un virus desconocido y sumamente agresivo se quedaría en un solo país en tiempos de globalización, es como pretender que las cadenas globales de valor no afectarían el comercio mundial. De aquí que la propia Organización Mundial del Comercio ya anticipó una reducción del comercio internacional para este año entre un 13 y un 32%. Por ende, el Fondo Monetario Internacional nos hizo saber ayer que el impacto mundial para el año 2020 será de una desaceleración, dando como resultado una variación porcentual del PIB mundial de un -3.0%. EU tendrá un afectación del -5.9% y China crecerá al 1.2% (a pesar de). Las consecuencias económicas globales son indescriptibles por lo que Trump usará esta arma como estrategia electoral para su reelección. Así que ahora vemos cómo un organismo internacional abonará capital político para el presidente de EU.





Reflexión final

Dentro de esta nueva reconfiguración de este nuevo (des)orden mundial que estaremos viviendo, veremos a ambos países haciendo uso de todo tipo de estrategias diplomáticas para fortalecerse. Sin embargo, en año electoral en EU, no perdamos de vista el rol que Rusia pudiera tener (nuevamente), no sólo en temas como el petróleo. Entre diplomacia médica, diplomacia científica, y diplomacia digital estarán EU y China los próximos meses. Mientras tanto, los demás países seguirán en terapia intensiva buscando cooperación y solidaridad como “vacunas” para esta pandemia: pero también por la epidemia de la desinformación, de la confrontación y de la polarización en tiempos de urgencia por una verdadera unión y paz mundial.





Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter: @Aribel007