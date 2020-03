Covid-19: el lado positivo

Por: Luisa Castillo Gavito

Las situaciones locales o mundiales pueden ser vistas desde varias perspectivas. Actualmente, estamos viviendo tiempos difíciles provocados por el Coronavirus (COVID-19) y la mayoría de la información que se nos presenta es negativa y a veces esto nos genera miedo.

Sin embargo, esta situación a pesar de ser terrible también puede tener un lado positivo: las lecciones que nos deja, mismas que les quiero compartir:

1. Es importante conocer al enemigo para saber cómo atacarlo. Según el microbiólogo Ignacio López Goñi (2020) ya se sabe mucho sobre este virus: quién es, cómo detectarlo y cómo preverlo; la gente se cura (hay 13 veces más casos curados que los fallecidos y en China la situación ya está mejorando); los jóvenes menores de 20 años son el 3% de los casos; y que los científicos están trabajando duro para obtener la vacuna y conseguir más información (hay más de 80 ensayos clínicos en curso y más de 150 artículos científicos).

2. El Coronavirus, nos ha enseñado a valorar nuestra salud y nuestra forma de vida, mismas que las damos por sentadas, por ejemplo, el asistir a la escuela y universidades, a trabajar, a lugares de entretenimiento, entre otros.

3. Nos enseña que nuestras acciones tienen el poder de hacer que la situación no empeore. Nos instruye a trabajar colectivamente, a reducir nuestro egoísmo y a pensar en el otro, con las medidas que debemos tomar: no salir de casa si no es necesario, no acudir a lugares aglomerados, normas de higiene, no hacer compras de pánico, seguir las recomendaciones de las autoridades (como la OMS), entre otras medidas.

4. Valorar y agradecer que existen personas que atienden a los enfermos para tratar de curarlos y contener el virus.

5. La solidaridad con otros países y con aquellas personas que ya tiene algún conocido enfermo. Por ejemplo, la recaudación de fondos para los hospitales de Milán o mostrar su apoyo a los que están en cuarentena, dándoles ánimo y palabras de esperanza a través de las plataformas digitales.

6. Nos muestra que estamos más globalizados que nunca, y que este virus no tiene fronteras. Por lo que, podemos aprender de las lecciones de otros países: no cometiendo los errores y replicando los aciertos.

En fin, esta situación nos muestra los débiles que somos, pero que tenemos el poder de hacer algo por medio de nuestras acciones y que juntos se puede vencer cualquier obstáculo, ya que la fuerza del ser humano se encuentra en su comunidad. Somos seres sociables y debemos de cuidarnos los unos a los otros, y no nada más en situaciones de crisis, sino siempre. Por lo que, los invito a que no olviden las lecciones aprendidas en estos días y sigamos reproduciéndolas.