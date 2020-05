Covid-19: Oriente mexiquense

SOS oriente y noreste Mexiquense: Según el diputado chimalhuaquense, Telésforo García en ocho municipios del Estado de México se concentra el mayor porcentaje de contagios y decesos por COVID-19 como son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chicoloapan, Texcoco, Ixtapaluca y Valle de Chalco. El jinete apocalíptico también alcanza la región noroeste que colinda con la Ciudad de México. En este caso Tlalnepantla, Atizapán y visiblemente Nicolás Romero donde hay carencia de insumos y personal médico lo cual propicia desconfianza en los pacientes de las clínicas La Perla y Gustavo Baz. Así como en el Hospital General de Chimalhuacán que solo dispone de 90 camas y en Ecatepec el Hospital Las Américas.

Gestiones: En abril una comisión de ediles de Chimalhuacán e Ixtapaluca se reunió con personal del Instituto de Salud del Estado de México el cual no atendió peticiones como incremento de 30 camas en el Hospital de Chimalhuacán "Ante a la ausencia de un plan de emergencia económica, en los dos niveles de gobierno, la gente sale a la calle a vender lo que puede y esta práctica propicia mayores contagios en Xochitenco, Xochiaca y Acuitlapilco. Frente a esa condición y dado que el 80% de sus residentes emplea transporte público para sus traslados se ve distante el regreso a la normalidad y como un cuento hadas el semáforo verde" afirmó el legislador Telesforo García.

UIF: El ex secretario de Comunicaciones del sexenio 2011-2017 Apolinar Mena Vargas, cuyo jefe y 126 inquilino del Palacio de Lerdo pretendió ser presidente de México, es la pieza de corrupción que llevaría a la detención de once funcionarios y a su mismísimo jefe, quien según el colega Pastor Tapia entregó diversas notarías a amigos (as) como la 189 de Tlalnepantla. La bancada perredista del Estado de México tiene en la mira al recaudador de impuestos del Palacio de Lerdo, Armando Quintanilla por desvíos del Seguro Popular y en caso de ser consignado caerían funcionarios de Administración, Imagen y el propietario de Casa Colibrí frecuentado por el jefe del Cártel de Zicuirán Miguel Ángel Gallegos Godoy "el Migueladas" ¿Hasta dónde llegará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto? ¿Realmente caerá Armando Quintanilla?...Tlaxcala: Por segunda ocasión el ayuntamiento capitalino obtuvo la certificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) con 83.5 de calificación. La alcaldesa Anabell Ávalos informó este logró favoreció a más de 450 giros comerciales los cuales aumentaron de manera considerable en 2020 así mismo, se traduce en mayor inversión a las MiPyMEs ya que pueden obtener su Licencia de Funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas.