Covid 19 y el colectivo LGBT

Por: Gabriel Gutiérrez García

Dentro de los múltiples retos que México enfrenta ante la pandemia del Covid-19 o Coronavirus se suma el de atender a las poblaciones tradicionalmente vulneradas por los sistemas de salud y sociales.





Me refiero a las personas que integran el colectivo lgbt. En Estados Unidos hace ya varias semanas más de 100 organizaciones pusieron el dedo en la llaga y prendieron los focos rojos: Muchas de las personas lgbt han experimentado discriminación, maltrato y mala atención en los servicios médicos de manera tradicional, sí a esto aunamos las características de la pandemia, en donde la xenofobia y la discriminación por desgracia han aumentado; tenemos que pensar en ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar en México?





¿Qué va a pasar cuando una persona de la diversidad sexual llegue a los servicios de salud con síntomas de covid19? ¿Cuándo una persona transexual o transgénero se presente enferma en los servicios de salud con un probable caso de coronavirus? ¿qué va a pasar cuando una persona homosexual adulta mayor enferme y tenga que volver al clóset? Y probablemente sea discriminado no sólo por su familia sino por los servicios de salud. Es cierto que la enfermedad no distingue orientaciones sexuales, sin embargo la atención de salud SÍ porque son las y los integrantes del sistema de salud las que atienden a las personas integrantes de la diversidad sexual.





It gets better, organización internacional con capítulo en México señaló en un comunicado que las expulsiones de jóvenes LGBT han aumentado en los últimos días, en plena pandemia de covid19 adolescentes LGBT, son echados a la calle, solo por ser quienes son, así lo señaló su director en México Alex Orué quién señaló que en sólo 10 días le llegaron casos de 15 jóvenes lgbt que habían sido expulsados de sus casas en plena pandemia mundial de coronavirus. Habría que decir que en México a diferencia de otras naciones, no hay refugios para personas lgbt ni públicas, ni privadas.





Las personas lgbt y sobre todo las personas trans tienen como opciones de trabajo solamente el trabajo sexual o trabajos sin seguridad social. Son de las poblaciones más vulnerables ante la pandemia mundial.





En México durante la administración del Presidente Peña Nieto, se creó el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las poblaciones lgbti, documento que da las guías para el personal de salud en tanto a la atención y el trato que se le debe dar a las personas integrantes del colectivo LGBT en las instituciones de salud.





Al superar la pandemia del covid tendremos por fuerza que reflexionar en múltiples temas uno de ellos son los retos de la salud y la atención de la misma en los colectivos LGBT de México y el mundo.





Grandes son los retos que tenemos como sociedad mexicana, pero también grande es la misma sociedad mexicana.





¡Cuidémonos entre todas las personas, porque todas las personas formamos parte de México!













Editor Hard News de Escándala





Tw: GabrielGtzg