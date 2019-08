¿Crecimiento económico? Nada que celebrar

El INEGI dio a conocer cifras sobre la economía mexicana y a pesar de que no se dio una recesión como se pronosticaba, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de apenas el 0.1%, es decir, prácticamente nada. A pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró.

Las benditas redes sociales, como las llama el mandatario, corren a favor y en contra. Rápidamente salió un tuit del propio AMLO cuando en el año 2014 criticó el crecimiento del 0.8% del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy en el gobierno hubieran deseado crecer con esos números.

También habría que recordarle al mandatario que apenas hace unos meses señaló que el crecimiento del PIB en el año sería del 2%, cosa que no sucederá. A pesar de que los datos no le favorecen AMLO insiste en una narrativa de celebración, un mensaje que pareciera fuera de lugar, ubicado en una realidad distinta a la de datos duros. Incluso insiste en la proyección de crecimiento para México del 2%, nadie más sostiene eso.

Según el Banco de México, algunos especialistas consultados recortaron su expectativa de crecimiento para México de 1.13% en junio a 0.79% en julio. Incluso el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que, aunque en México no hay una recesión económica, sí una desaceleración. Lejos de echar las campañas al vuelo, el Secretario mantuvo prudencia respecto a lo que el INEGI presentó.

A pesar de esto López Obrador tiene sus propios datos, la manera de comunicar es la que gira en torno a su palabra, a pesar de ir contra parte de su equipo. El presidente siempre tiene la razón, nadie le dirá lo contrario. Si algún organismo cuestiona los datos siempre habrá una descalificación de AMLO para contrarrestar, jamás se va a equivocar.

El combate a la pobreza no se da con buenos deseos, por mensajes de buena voluntad ni con porras entre el equipo de López Obrador. El combate a la pobreza debe estar sustentado con datos duros. El presidente debe comprender que las mediciones deben hacerse tanto por institutos autónomos, aunque no le guste el resultado.

La destitución de Gonzalo Herández Licona como titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es una muestra clara de que a AMLO no va a tolerar ninguna crítica en su gobierno. Aunque el presidente de la República tiene la facultad de sustituirlo, queda claro que se da por razones personales y no por el trabajo realizado. La medición de la pobreza no debe darse solo dentro de las instituciones gubernamentales.

A nueve meses de gobierno la situación del país mantiene diversas complejidades, la economía se encuentra estancada y en seguridad no se ve ninguna mejoría respecto a los gobiernos anteriores. Es posible que el presidente López Obrador esté con ánimo de celebrar, sin embargo, con el raquítico crecimiento del 0.1% del PIB, en términos reales no hay nada que celebrar.