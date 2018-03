Credibilidad en los medios

Cuatro de cada 10 seres humanos en el mundo confían en los medios de información. En México se registra más confianza; ya que 49% confía en los medios, posicionando a nuestro país en el noveno lugar mundial; de acuerdo al Reporte de Noticias Digitales 2017 elaborado por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford. Algunas preguntas que responde esta estudio son: ¿la alta credibilidad que existe sobre los medios de comunicación; es resultado de la poca reflexión crítica de los lectores?, ¿por qué las noticias falsas permeen en las redes socio digitales en México?; pero mejor vamos por partes:

Metodología. Se analizan los usos de marca y la confianza que existe sobre las empresas de medios de comunicación en 36 países de Europa, América y Asia (por primera vez se incluye a México). De 71 mil 805 encuestados sólo 43% confía en medios de comunicación, y 29% evita las noticias cuando navega en las plataformas digitales. Para Melissa Bell, colaboradora del Reuters "tenemos una industria de medios rota porque hemos roto la confianza de nuestra audiencia".

México. 49% de los encuestados confía en los medios, nuestro país ocupa el noveno lugar del ranking mundial. Incluso este porcentaje aumenta hasta 55% si se refiere a los medios consultados con frecuencia. Tres cuartas partes de los mexicanos piensan que los medios sí se rigen por influencias externas; apenas 19% los considera libres de presiones políticas y 21% los cree libres de influencias económicas. Y más de seis de cada 10 mexicanos utiliza Facebook para consultar noticias.



México 2.0. La penetración de banda ancha es baja (56%), las redes socio digitales (72%) son importantes fuente de noticias para aquellos que sí tienen acceso. Facebook y WhatsApp son particularmente populares, debido a que su acceso no tiene ningún costo adicional. Esta es una de las razones por las cuales, en común con otros países latinoamericanos, el llamado teléfono inteligente (70%) es ahora más utilizado para el acceso a noticias digitales que la computadora (45%).



Pagos por suscripción. A inicios del gobierno de Donald Trump en EU se registró una caída en la confianza en los medios; en respuesta las empresas han optado por crear contenido exclusivo para personas que estén dispuestas a pagar una suscripción. Y los contenidos gratuitos en redes comienzan a tener la percepción de estar saturados o "contaminados por agendas políticas”. El índice de población que paga suscripción pasó de 6% en 2016, a 16% en 2017. Muchas empresas han aumentado sus suscriptores: The New York Times 500 mil; The Wall Street Journal, 200 mil; The New Yorker y 250 mil suscriptores. Menos de dos de cada 10 mexicanos estarían dispuestos a pagar una suscripción por noticias digitales; situándose en el lugar seis del ranking internacional.

¿Qué viene? En el mundo comienza una tendencia que privilegia el uso de Whatsapp para la difusión personal de noticias, pero muchas de estas son fake. La pregunta es ¿en verdad deseas conquistar la confianza del votante o del consumidor de medios? De las 13 definiciones de la RAE a la palabra confianza, la más sencilla es “la esperanza firme que se tiene de alguien o algo”. Pero sin ser nada cursi, actualmente esa confianza está herida porque otros políticos, medios y personas lo engañaron. Latinobarómeto ha hablado que vivimos en la era de las desconfianzas. Después de múltiples engaños se forma coraza, que funciona como una armadura defensiva que no le permite seguir creyendo en nadie, ni siquiera en quienes no tienen como objetivo mentirte. Nietzsche decía que “no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte”. #Jap

*Académico de la FCPyS—UNAM, IPN, UIA y consultor político



@gersonmecalco