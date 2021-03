Créme de la créme | Nadar contra corriente

Que siempre no. No habrá ‘’confinamiento estricto para Semana Santa’’ en Alemania. La canciller Angela Merkel suspendió el plan que tenía para hacer frente a la situación epidemiológica del país. Se trataba de añadir dos festivos a la Semana Santa para prolongar el ‘parón’ comercial, lo que inmediatamente fue cuestionado por los empresarios, que no estaban dispuestos a pagar jornadas laborales no trabajadas.

Tras recular, la canciller alemana lo llamó ‘’un error sólo mío’’ el querer detener la vida pública y económica durante las fiestas religiosas, lo que causó confusión y enojo entre los alemanes…

El caso es que la canciller Angela Merkel, ante el aluvión de críticas, va a quedar como el cohetero: si prioriza la preocupación por romper la tercera ola de pandemia, la culparán. Si prioriza lo económico,la culparán igualmente. Dicen que, quien a dos amos sirve –salud pública y economía—con alguno queda mal…

Desesperada (y desesperante) forma de combatir

En Sri Lanka se multiplican los exorcismos en época de Covid-19. Es un jugoso negocio sacar el chamo del SARSCOV2 en aquel país, con precios que van desde las seiscientas rupias hasta las 60.000 rupias. (de 3 a 300 dólares)

Pues sólo esto faltó aquí en México, en el manual emitido por nuestros preclaros científicos que, encabezados por el exrector de la UNAM, José Narro, presentaban 14 recomendaciones para controlar la epidemia en 8 semanas…

Tropezón tipo el dr. HLG

A la fastuosa boda de Claudia Torres Pavlovich, hija de la mandataria estatal Claudia Pavlovich, acudieron los expresidentes CSG y Peña, los exsecretarios Miguel Ángel Osorio y Luis Videgaray, y el exsenador Manlio Fabio. Por 8 millones de pesos, el cantante Alejandro Fernández amenizó la fiesta, a la que acudieron mil 400 invitados pese a la pandemia, sin protocolos sanitarios.

La gobernadora de Sonora, Claudia Plavovich, respondió a críticas por boda de su hija. ‘’Eso es violencia de género’’, dijo en una carta difundida en redes sociales…

Bueno, si esa onerosa boda no salió del erario, bien; pero en plena pandemia, y siendo hija de quien es, ¿no importa romper las reglas de confinamiento?

Tan llano como es

“A mí no me agarra de los huev… nadie”, manifestó el extitular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, horas antes de culminar su registro para la candidatura a la presidencia municipal de León, Guanajuato; y acusó a Morena de intentar imponerle a los regidores de su planilla.

Pues sí, dicen, se querían ‘pasar de rosca’ con él…, aunque el más pasado de rosca fue él con su frase…