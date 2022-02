Creo en Cristo y en su iglesia

Obispo Emérito de SCLC





MIRAR

Gran revuelo ha causado el reporte sobre abusos sexuales a menores en la arquidiócesis de Múnich y Freising, Alemania, de los años 1945 a 2019, sobre todo porque se achaca al Papa Emérito Benedicto XVI no haber actuado debidamente en cuatro casos de sacerdotes, cuando sirvió como arzobispo de 1977 a 1982, antes de ser llamado por el Papa San Juan Pablo II a ser Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sus enemigos, que siempre los tuvo, se regodean con el caso y tratan de echarle todo el lodo posible, a pesar de que, en una primera reacción, el Papa ha declarado que nunca los solapó. Aceptó a un sacerdote de la diócesis de Essen sólo para su tratamiento psicológico, sin darle cargos pastorales. Con su actuación al frente de dicha Congregación y como Papa, siempre demostró mano firme para desterrar este crimen horrendo en la Iglesia. Como algunos de sus detractores tienen mucha cola que les pisen, malinterpretan el caso para legitimarse a sí mismos, para justificar su propio estilo de vida contrario a la Palabra de Dios, para desprestigiar a la Iglesia y quitarle autoridad moral.

Yo tuve oportunidad de tratarlo, antes y después como Papa, y doy testimonio de su rectitud, honestidad, claridad de posturas, inteligencia profunda, apertura, capacidad de escucha, prudencia, fidelidad total a la fe y a la moral, sencillez y humildad. Es todo lo contrario a como lo presentan sus enemigos. Fue una gracia su ministerio y una bendición para la Iglesia. Lo que menos toleró fue la pederastia clerical. Sin embargo, aunque el Papa Ratzinger hubiera fallado en algunas decisiones, mi fe está puesta en Cristo, que no falla y que prometió el Espíritu Santo a su Iglesia, para que ésta continúe su servicio redentor. Mi fe en Cristo me lleva a la fe en su Iglesia, asumiendo las limitaciones de quienes la integramos.

Hace años, un presidente de América Central, cuando los obispos cuestionaban su proceder arbitrario, dijo: “Yo creo en Cristo, pero no creo en los obispos”. Es la misma actitud de algunos que no aceptan al Papa, a los de antes y al actual, y se refugian en una fe en un Dios abstracto, no encarnado, con una religión sin iglesia. Es el porcentaje que más va creciendo, según el censo nacional de 2020: los que se dicen creyentes, pero sin iglesia, sin una religión concreta. Contraponen a Jesucristo con la Iglesia. Dicen creer en Jesucristo, pero no en la Iglesia, por las deficiencias y pecados que descubren en la misma. Sin embargo, Jesucristo estableció su Iglesia con Pedro y los demás apóstoles, que también adolecían de graves defectos, porque El quiere seguir actuando, predicando y redimiendo, precisamente por mediación de su Iglesia.

DISCERNIR

El Papa San Juan Pablo II, en Redemptoris missio, afirma: “La Iglesia profesa que Dios ha constituido a Cristo como único mediador y que ella misma ha sido constituida como sacramento universal de salvación… Es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación” (No. 9).

ACTUAR

Fortalezcamos nuestra fe en Cristo y en su Iglesia, asumiendo que ésta es santa, porque está cimentada en Cristo, santo de los santos y fuente de toda santidad, pero a la vez pecadora, porque quienes la formamos somos pecadores, débiles y limitados. No somos ángeles y cometemos errores, pero la mediación ordinaria para llegar a Dios es la Iglesia; la amamos y la defendemos, porque es nuestra madre en la fe.