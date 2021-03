Crisis de derechos humanos en Jalisco

Por Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) A.C.

Durante los últimos años Jalisco ha resaltado por el alto número de personas desaparecidas, el hallazgo de fosas y hechos emblemáticos como los actos de tortura en el caso de Giovanni López o la desaparición forzada de más de 50 personas en las manifestaciones del 5 de junio de 2020.

Desde la perspectiva del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), existen dos graves violaciones a derechos humanos que aquejan a esta entidad. La tortura y la desaparición de personas, que se cometen de manera generalizada, en completa impunidad.

La gravedad de la práctica de tortura se ve reflejada en los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) donde, sumado al análisis de los datos de esta encuesta por parte de la organización World Justice Project, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en actos de tortura en la etapa de detención y estancia en el Ministerio Público. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) también reportó que del 2006 al año 2020 se han presentado 1,329 quejas por actos de tortura perpetrados por autoridades del Estado. Aunque en la entidad no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria por este delito ni se reconoce.

Respecto a la desaparición de personas, contrario a la problemática de tortura que se encuentra invisibilizada de la agenda política, gracias a las exigencias de familiares y los colectivos, el Gobierno de Jalisco ha reconocido públicamente la existencia de personas desaparecidas en el estado y ha prometido acciones para atender la situación, aunque este delito se sigue perpetuando de manera generalizada e impune. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), operado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta la fecha hay más de 11,800 personas desaparecidas. No obstante, a nivel estatal, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), del Gobierno de Jalisco, solo reconoce a 10,105 personas desaparecidas o no localizadas.

Ante la ausencia de información pública, abierta, accesible y transparente, a la que se suma la disparidad de los datos en materia de desaparición de personas, desde el CEPAD, desarrollamos la plataforma INFODH (www.cepad.org.mx/infodh), la cual busca construir un espacio virtual a partir de la divulgación y el consumo de información pública existente sobre la práctica de tortura y desaparición de personas ocurridas en Jalisco, facilitando su documentación a víctimas, periodistas, instancias investigadoras e instituciones.

Esta herramienta permite a cualquier persona interesada conocer y comparar cifras y otros datos relevantes para formarse un juicio informado y promover la rendición de cuentas por parte de autoridades, y fue creada con miras a prevenir su repetición, así como ofrecer insumos para el diseño de políticas públicas o marcos normativos para atender la problemática de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, contribuyendo a las exigencias de justicia, verdad y memoria.

* El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) A.C. es un organismo de la sociedad civil autónomo, independiente y profesional que desde 2006 es referente para la defensa de los derechos humanos en Jalisco, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos