Crónica de un país perplejo

Twitter: @cons_gentil

Desde Río de Janeiro, Brasil





Hace dos años, el 6 de enero de 2021, me encontraba viendo horrorizada los ataques al Capitolio sentada en el sillón de mi casa en Brasil. Recuerdo que mis ojos no podían creer lo que veían, que parecía sacado directamente de una película en que la temática es el fin del mundo. Algo irónico después de haber vivido el 2020, un año en el que la vida muchas veces se sentía sacada de una novela distópica.

He pasado la mejor parte de los últimos dos años impresionada por esos eventos, por lo que me he dedicado a investigarlos a profundidad: sus motivos, su financiamiento, su planeación, sus implicaciones sociales, los culpables, los instigadores, las conclusiones jurídicas y sus graves repercusiones políticas. Y entre más me perdía entre los datos, más se sentía como un evento tan estridente y difícil de creer que solo podía suceder una vez en una generación.

Es por eso que el domingo 8 de enero de 2023, dos años después, sentada en el mismo sillón, quedé aún más horrorizada al ser testigo de un ataque más destructivo, más difícil de creer y más doloroso: uno en mi propio país; tan solo una semana después de la toma de posesión del Presidente Lula, un verdadero intento de golpe de Estado. Y aunque la animosidad que la polarización y la radicalización de extrema derecha han causado en Brasil no me es ajena, este ataque me dejó completamente perpleja. Las imágenes de los hechos (muchas de ellas grabadas por los mismos perpetradores) parecían sacadas de una película de terror mientras que las imágenes de las consecuencias de los actos, transmitidas en vivo, parecían fruto de un desastre natural o un ataque bélico.

Al momento del desastre no es posible pensar en todas sus múltiples repercusiones. En enero de 2021 parecía imposible pensar que algo así se pudiera repetir con aparente facilidad o que hubiera quienes dudaran de la gravedad y malicia de los hechos de ese día. Ambas cosas terminaron sucediendo.

Antes de que estos ataques sucedieran el país ya había sido testigo de bastantes eventos que, social, cultural e históricamente causaron sorpresa en tan solo algunas semanas: la eliminación de la selección brasileña de fútbol del Mundial de Catar; la muerte de Pelé, astro histórico del fútbol y de la internacionalización del país a través del deporte; la toma de posesión del presidente Lula, desarrollada con éxito y simbolismo a pesar de la animosidad y amenazas de la oposición. Después de todos estos hechos, consideré que el país permanecía perplejo y estaba en camino a volver a funcionar. E, irónicamente, después de los ataques terroristas que sacudieron a las fuerzas políticas del país, destruyendo parte del patrimonio histórico y no una sino las tres sedes de los tres poderes del sistema político brasileño, considero que las autoridades políticas del país no tuvieron de otra más que volverse funcionales ante tal desastre.

Eso es lo que sucede con los hechos que parece que nos dejan inmóviles: a veces no nos dan de otra más que tener que seguirnos moviendo; más y mejor que antes. Y eso lo que las autoridades del país están haciendo: poniendo todas las piezas en marcha para enfrentar una amenaza mayor a la que esperaban.

Sigo perpleja, pero con una ligera y extraña sensación de esperanza después de ver que las piezas se siguen moviendo en el camino correcto. Que las autoridades avanzan para castigar a todos los involucrados, que el mundo observa los peligros antidemocráticos que el alza de la extrema derecha puede ocasionar e intentan unir fuerzas a través del diálogo y que el enemigo se ve debilitado por las consecuencias de sus propios actos, destructivas hasta para sí mismo.