Cruzando líneas | A quiénes le damos eco

Siento que me dan escalofríos cuando algún periodista de renombre dice que “le da voz a los que no la tienen”. Estoy muy segura de que en alguna etapa de mi carrera yo repetí esa letanía; me cegaba el privilegio. Hoy sé que todos tenemos voz, pero que el sistema nos ha obligado a hablar bajito o callarnos de tajón. No necesitamos que nadie hable por nosotros… lo que queremos es un parlante, un amplificador, alguien que se atreva a mirarnos a los ojos y saber que estos acentos marcados también cuentan y votan.

A principios de 2023 decidimos embarcarnos en una auditoría de las fuentes en Conecta Arizona. Lo hicimos con la intención de responsabilizarnos y rendir cuentas a una comunidad transfronteriza que ha confiado en nosotros. Con la colaboración de Source Matters, de American Press Institute, monitoreamos a quiénes entrevistamos, cuántas veces, de dónde eran y cómo se identifican. Los resultados de ese censo de fuentes no nos sorprenden, son y reflejan nuestra misión: Hacemos un periodismo que se parece a ti, a nosotros, #ConAcentoyConTalento.

Hoy compartimos lo que aprendimos contigo. El 97% de nuestras fuentes son de origen latino o hispano; la mayoría son mujeres y representan el 64%. Hemos tenido un aumento de expertos de salud y educación en nuestra cobertura en la página de internet y en el programa de radio, pero también hemos creado espacio para emprendedores y artistas, personas que quizá nunca se habían puesto detrás de un micrófono en los medios de comunicación locales. Todo lo hacemos en español. Solo el 2% son entrevistas en otro idioma como el inglés.

¿A quiénes entrevistamos? La auditoría confirma que solo el 43% de las fuentes son “oficiales”. Pero la gran mayoría de nuestras historias se apoyan en testimonios de la comunidad, expertos y académicos, activistas y artistas. Sus contextos son diversos. El 20% se identifican como negociantes o emprendedores, el 17% trabajan para el gobierno, el 13% es la misma comunidad, le siguen con el 10% los periodistas, artistas, activistas y autores. Solo el 7% es de políticos, los demás son de una variedad de disciplinas, edades, profesiones y géneros.

Y cuando nos preguntan si estamos en realidad comprometidos con ser un medio comunitario local en Arizona, les podemos confirmar con orgullo que así es. El 65% de las y los entrevistados son o viven en Phoenix; el 15% es de otros lugares de Arizona, como Nogales o Tucson; el 15% también es de México, de nuestro vecino Estado de Sonora y el resto de Estados Unidos o Latinoamérica, de países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala.

Nuestro equipo también refleja ese crisol de culturas. Somos cuatro mexicanos de diferentes partes del norte del vecino país; hay una productora venezolana y un editor argentino. Nos colaboran personas de diferentes nacionalidades y nuestros periodistas independientes son guatemaltecos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos y hasta un chileno. Nuestras alianzas también traspasan fronteras y nos unimos por proyectos a medios en Latinoamérica y México, porque entendemos que la diáspora se fortalece con esos puentes humanos.

Quizá te preguntes porqué compartimos esta información contigo. Lo hacemos porque creemos en la rendición de cuentas y en la transparencia. Porque entendemos que no importa solo la historia, sino quién la cuenta. También queremos que no se nos olvide de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes nos acompañan. Lo hacemos porque, como tú, ya no queremos más de lo mismo ni de los mismos. Lo hacemos porque las fuentes importan, pero nos importa mucho más tu confianza. El periodismo en español es nuestro puente y lo cruzamos contigo.

Maritza L. Félix es una periodista, productora y escritora independiente galardonada con múltiples premios por sus trabajos de investigación periodística. Es la fundadora de Conecta Arizona, la productora del podcast Cruzando Líneas y la coproductora y copresentadora de Comadres al Aire. Es becaria Senior programa JSK Community Impact de Stanford, The Carter Center, EWA, Fi2W, Listening Post Collective, Poynter y el programa de liderazgo e innovación en periodismo de CUNY, entre otros.





