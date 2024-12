Cuando pensar es resistir (II)

¿Qué es un rebelde?

Un hombre que dice no.

Albert Camus





Hanna Arendt ha declarado que “todo acto de resistencia contra el mal hecho en el mundo implica necesariamente algún tipo de participación en el mal”. Un ejemplo de ello fueron los judíos que llegaron a ser parte de los comandos encargados de entregar a las víctimas destinadas a ser ejecutadas, tal y como lo destaca en su obra “Eichmann en Jerusalem”.

Sin embargo, hay autores que conciben a la naturaleza de la resistencia desde otros ángulos. Un caso ilustrativo es el de Ernesto Sabato, cuando refiere que la historia “es el más grande conjunto de aberraciones, guerras, persecuciones, torturas e injusticias, pero, a la vez, o por eso mismo, millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar a los más desventurados. Ellos encarnan la resistencia”.

Sí, dos visiones entre sí muy distintas, aunque complementarias: para Arendt la resistencia es un acto éticamente ambiguo, desde el momento en que impone un actuar dentro de sistemas corruptos que han institucionalizado al mal y esto conduce a algunos de sus miembros a adoptar compromisos éticos o detonar consecuencias moralmente cuestionables, sobre todo porque el hecho de resistir puede hacerles necesario recurrir a medios o dinámicas que no tienen una “pureza” moral. Por lo que respecta a Sabato, la resistencia es concebida desde otra perspectiva: como un acto de altruismo de la humanidad frente al mal, un acto de heroicidad que encarna a la bondad subyacente en la esencia humana del que se solidariza con los demás en aras de enfrentar al sufrimiento.

Pero ¿por qué importa hablar del resistir? No sólo porque el resistir implica un oponerse a algo, generalmente un poder, sea el que sea. Es ante todo relevante aludir a la resistencia porque, tan sólo durante la Segunda Guerra Mundial, fue ella una fuerza civil y paramilitar de combate determinante en gran parte del continente europeo, desde la francesa ya citada, la italiana -concretamente de los partisanos-, la judía, la finlandesa, la polaca, la noruega, la yugoeslava, la griega, hasta la de los alemanes que llegaron a ser contrarios al nazismo, comenzando por los alumnos y mentor cristianos que formaron parte del grupo “Rosa Blanca”.

De ahí que sea imprescindible evocar además a quien en realidad logrará penetrar con mayor puntualidad y crudeza en el espíritu que animó a la resistencia: el escritor francoargelino Albert Camus quien, durante esta conflagración bélica de proporciones humanas y materiales sin precedentes hasta ahora, se encontró involucrado de manera directa en la resistencia francesa y desde ahí pensó y resistió. Su medio fundamental: el periódico “Combat”.

En 1940, en la zona libre del sur de Francia, Henri Frenay fundó un grupo de resistencia con el objetivo de combatir a la ocupación nazi y al régimen colaboracionista de Vichy. Su órgano de difusión clandestino será el periódico “Combat”, cuyo primer número apareció en diciembre de 1941, teniendo entre sus principales colaboradores a Albert Ollivier, Jean-Paul de Dadelsen, Jean-Paul Sartre, André Malraux, Emmanuel Mounier, Raymond Aron, Pierre Herbart, Jean Blach-Michel, Victor Fay y André Bollier.

Camus, por su parte, además de editorialista, será su redactor en jefe en 1943. Y no podía ser otro más que él, un defensor de la libertad y de la dignidad y encarnación de la voz que dará sentido a lo que se comprenderá como la filosofía del absurdo, noción que describió él mismo en su obra “El hombre rebelde”: “El sentimiento del absurdo, cuando se pretende ante todo obtener de él una regla de acción, hace al crimen cuando menos indiferente y, por consiguiente, posible. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no podemos afirmar ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia. Sin pros ni contras, el asesino no tiene culpa ni razón. Se pueden atizar los hornos crematorios del mismo modo que cabe dedicarse a cuidar leprosos. Maldad y virtud son azar o capricho”.

La razón de ello es que cuando el hombre enfrenta la opresión y es tratado como objeto, decide resistir para reclamar su dignidad, incluso desafiando al orden establecido. En ese momento, comprende que es preferible afrontar “la nada” antes aún que vivir una existencia degradada, marcada por un poder que lo somete a su voluntad y que lo puede llevar, incluso, a la muerte, la forma más extrema de degradación. Derivado de ello, el acto más importante de un hombre termina siendo el de decidir no suicidarse, y cuando lo asume, nace con ello el acto más grande de rebeldía: la resistencia, que no es otra que un acto de afirmación frente al vacío.

Sí, resistencia, pues desde la óptica camusiana la no violencia es lamentablemente una utopía en un mundo que justifica al terror con argumentos opuestos. En este contexto, inquirido por el periodista Manuel D’Astier sobre las razones que le hacían estar del lado de la Resistencia, Camus espeta lapidario: “no se puede estar del lado de los campos de concentración… la verdadera resignación conduce a la ciega ortodoxia y la desesperación a las filosofías de la violencia”. (Continuará)





bettyzanolli@gmail.com

X: @BettyZanolli

Youtube: bettyzanolli