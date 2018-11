Donde va, lo sigue. AMLO goza de un aplausómetro, pocas veces escuchado. Sin negar que, de electos al primer año de gobierno, los sucesivos tlatoanis reciben sonoras palmas, las del tabasqueño las superan.



Presentó su Plan de seguridad y paz. Imposible hilar dos palabras seguidas, sin que lo interrumpieran. Esperemos que su fanaticada siga haciéndolo, a lo largo de los seis años en los que se ha comprometido con frases tan poco originales, como la de, “Ya no me pertenezco: estoy al servicio de la nación”. (“Yo no soy Chávez, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela”, Hugo dijo, el 13 de febrero del 2007).

Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad, aplaudía como foca. Cómo no hacerlo si se sacó el premio gordo: poder y lo que conlleva. Convertido en objeto decorativo, tras conocerse el proyecto que “nos salvará de los ataques de los sátrapas”, queda claro que, el mando del combate a los malosos pasa a las órdenes de las Fuerzas Armadas.El “florero” Durazo servirá para dar la cara en las ruedas de prensa.

Olga Sánchez Cordero, al tiempo de mandarle besitos al gurú e igual, batir palmas como alucinada, parecía buscar postura para acomodar las piernas. Ricardito Monreal, urgido de un par de palillos, que le permitieran tener los ojos abiertos y a Mario Delgado, poco lo enfocaron.

Salió a relucir el “gato encerrado”. Como la Policía Federal “no se ha consolidado”, el Ejército comandará las tareas de seguridad, de lo que será la “Guardia Nacional”. A ella se incorporarán las diversas corporaciones, todas bajo el mando del Comandante Supremo (¡Por supuesto!) y operativamente, bajo el mando del General Luis Crescencio Sandoval.

De las ácidas críticas y rezongos contra los militares, se pasa a colocarlos al mando de la seguridad pública, para lo que se “adecuarán las leyes”. Ahora los verde olivo, no sólo se van a ocupar en el que “fue” su objetivo primordial, sino que serán la policía que abata los índices delictivos.

Previa a la exultante revelación, se invistió la túnica mesiánica y habló de la necesidad de fomentar la cultura familiar (De la que, según él se había apropiado la Derecha), que “es nuestra costumbre”.

Para pacificar se crearán 266 coordinaciones. Empezarán por 150, en los lugares más peligrosos y violentos y se incrementarán anualmente.

¿Y el pacto federal y el papel de los gobernadores? Inexistentes. La Constitución al caño y los Ejecutivos estatales mangoneados. ¿Y los uniformados estatales y municipales?

Agradeció a los coautores de esta “genialidad” de proyecto, por su elaboración. En primer término al General Sandoval, quien será el mandamás de las Fuerzas Armadas y al Almirante, José Rafael Ojeda, que estará a cargo de los marinos.

Le tocó el turno a Marcelito Ebrard, el que, cuando menos le devolvió la seguridad al entonces DF, lo que le representa un bono. También a Alejandro Gertz Manero, personaje autoritario, a quien se atribuyó la compra de chalecos antibalas para la policía capitalina, que tronaban con un simple salivazo. También habría que hacer memoria de la forma en la que se hizo de la Universidad de las Américas, agrediendo a quien la dirigía, Ed Kennedy.

También participó Juan Ramón de la Fuente (Será por sus conocimientos de psiquiatría) y ¡Lázaro Cárdenas Batel!, exgobernador de Michoacán y gracias al que se entronizaron las mafias en aquella entidad.

Militarizar, ¿nos devolverá la seguridad y la paz?

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq