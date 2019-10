¿Será que en la Ciudad de México hay una guerra? Cierto que está infestada de maleantes, pero a ésos, como ocurre en el resto de la República, se les deja tan tranquilos.

El echar mano de la burocracia capitalina, para hacer un “cinturón de paz”, que de acuerdo a quien la desgobierna, detendría a los vándalos que llegaran a la manifestación del 2 de Octubre, es una auténtica aberración.

Once mil sacrificados servidores públicos, tuvieron que presentarse “a forziori”, para dar contentillo a una Claudia Sheinbaum –que cada vez tiene menos idea de lo que hace- y, por supuesto, a su amo –del que depende hasta para respirar-.

Ninguno de los dos habrá leído la Ley Federal del Trabajo, la que especifica, en su Artículo 135, que no se podrá poner en peligro a los trabajadores, bajo ninguna circunstancia. Se ve que prendieron veladoras y por fortuna, salieron sanos y salvos del entuerto. Pero, el que no hubieran heridos no justifica el que se les use, de forma denigrante, exponiéndolos cuando menos, a un mal golpe.

Las labores de cada una de esas personas se especifican en su contrato y fuera de lo escrito, no se les puede pedir que “colaboren” en actos oficialistas, mucho menos endosándoles el papel que tienen las fuerzas de seguridad.

Como en pocos regímenes, al actual le sale sobrando el Estado de Derecho, a extremos de conculcar cualquier norma. Se podrían declarar inexistentes las licitaciones; ahora se manejan por adjudicación. El señor de las mañaneras decide a los beneficiarios de cargos, proveedurías, obras, en fin, maneja a su capricho, un país que, como consecuencia, camina como cangrejo.

Las dos últimas marchas, Ayotzinapa y feminista, perdieron su etiqueta por la presencia de los conocidos “Anarcos”, vándalos a los que ahora denomina “conservadores” (Otra de las gracejadas del tlatoani. Recórcholis, hartan expresiones tan estultas).

Inconcebible que no entienda lo que significa el Uso de la fuerza legítima del Estado. Con la cantaleta de que “no se va a reprimir”, se humilla y denigra a las fuerzas policiacas, al ejército y a la marina. Se les trata como a apestados.

¿Serán conscientes de lo que ocasionan? Si poco respeto se les tenía, menos cuando quienes los comandan los ponen de vuelta y media. En lugar de convertirlos en verdaderos garantes de la seguridad ciudadana –como es su objetivo-, se les tilda de incapaces, delincuentes y violadores de los Derechos Humanos.

El 2 de octubre, confirmaron que están preparados para encapsular a los rijosos, sin transgredir garantías. Mientras más se les sobaje, poco se podrá esperar de ellos.

Siempre ha habido infiltrados. Grupúsculos que se venden al mejor postor para reventar cualquier tipo de marcha. Se detiene a algunos, pero a la vuelta de la esquina, se les libera.

Seguimos con el trauma que dejó el 68 y, desde entonces, ningún alto funcionario se atreve a poner orden, lo que garantizaría la seguridad de los asistentes. Se consienten daños millonarios para el comercio y los servicios, aterrados por estos grupúsculos de salvajes.

Se podía investigar quiénes son y, sobre todo, quién les ordena desatar la violencia. Imposible en esta administración, que desmanteló todas las áreas de inteligencia, esenciales en cualquier territorio.

En tanto la delincuencia termina de apropiarse de esta República, ajena a las ridículas e infantiles amenazas de que los van a “acusar hasta con sus abuelitos”. De pena ajena.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq