Cuchillito de palo | Genaro hasta en la sopa

Entre la firma del acuerdo del, en castellano, añadido del TMEC y la aprehensión de Genaro García Luna, en Estados Unidos, AMLO anda como pavorreal. Dos golpes maestros y, aunque uno se le atribuya a un fiscal de Nueva York, para él significan remontar en temas que, ya debe estarse concientizando, son esenciales.

El primero, el económico. La falta de inversión nos tiene en el estancamiento. Las finanzas en declive y, así se empeñe en negarlo, empiezan a dejar vacías las carteras de la población.

La incertidumbre y la falta de garantías –que propició con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco-, sus ataques al empresariado y constantes violaciones a la Ley-, en cierta medida se subsanan con la firma del tratado comercial, indispensable para nuestra economía.

De lo que se tuvo que ceder, poco o nada se habla. En el último jaloneo con los yanquis, su emisario –Jesús Seade- dejó fuera a los empresarios nacionales y negoció en lo oscurito, lo que empieza a conocerse vía los vecinos del Norte.

Las consecuencias serán para una Iniciativa Privada que vivirá al filo de la navaja, en tanto los del imperio tendrán todas las facilidades. Se vislumbra que, a la menor provocación se podría dar una catarata de demandas, que pondrán a muchos de estos mexicanos, en el atolladero.

De una u otra forma era indispensable y ofrece grandes ventajas en cuanto a las garantías para invertir en este trópico.

Lo de Genaro García Luna es harina de otro costal. El super poderoso Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, creador de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) con Fox y posteriormente de la Policía Federal, cayó en la mesa y el martillo del juez que liquidó al Chapo Guzmán.

Del árbol caído todos hacen leña y sólo unos cuantos articulistas han sido capaces de darle la justa dimensión. Las acusaciones en su contra, que se presumen las hicieron Jesús, el rey Zambada y Edgar Valdés, La Barbie, provienen de un par de capos. El primero es testigo protegido y así declaró en el juicio contra el Chapo; el segundo está sentenciado a un titipuchal de años en prisión.

No cabe duda que las investigaciones de los fiscales gringos tienen sustento y se basan en pruebas fehacientes. Pero, en ese sentido habrá que esperar al desarrollo del juicio, en el que, García Luna también tendrá la oportunidad de defenderse.

No conozco a ningún policía de rango, ni Procurador, Ministerios Públicos, Jueces o Magistrados, a los que no se les ponga en tela de juicio. El oficio conlleva el riesgo de las pasiones propias de la miseria humana. El resentimiento y el ansia de venganza por una detención, por un proceso frente a un juzgador, por no aceptar un soborno, acaban incluso, en el homicidio.

Es cierto que muchos sucumben al dinero fácil, o a las amenazas y se venden a la delincuencia y al mejor postor. Decía Jorge Carpizo, que bajar a los establos conllevaba el peligro de embarrarse.

Habrá que dar tiempo al tiempo para averiguar que tan incorruptible fue esta administración y si en verdad combatió la podredumbre.

Por lo pronto, para AMLO supuso un mazazo directo a uno de sus peores enemigos –aunque los llame adversarios-, Felipe Calderón. Aprovechó su púlpito para condenar a ese gobierno “corrupto y neoliberal”. Considera que así se dobla a quien lo critica y busca regresar a la escena política.

Días de gloria que podrían nublarse, en contraste con la realidad: la delincuencia está ganando.

