Cuchillito de palo | Otra semana de pronóstico

Como han sido todas, desde que llegó la 4T. AMLO nos mantiene en vilo, de ocurrencia en ocurrencia, de capricho en capricho, de mentira en mentira, tomándole el pelo a una ciudadanía, que parece que sigue creyéndole cuanta paparruchada escupe.

Declaró, con cara de haber descubierto el hilo negro, que la campaña que surge de la reunión sobre el cambio climático, de Glasgow, en cuanto a sembrar árboles, surgió del programa Sembrando Vida. Los ecologistas deben haber soltado la carcajada, ante semejante estulticia, dado que, en ¡2014!, por un acuerdo que se firmó en Nueva York, definieron la estrategia para ¡plantar árboles!

No pierde la oportunidad de hacer el ridículo, a los ojos de los pensantes aztecas que no se chupan el dedo y de los extranjeros, que no dan crédito a la mitomanía del populista. Ni caso. Mientras el pueblo lo siga con incondicionalidad, el resto de la sociedad y el mundo entero, le salen sobrando.

Planea maquiavélicamente sus movimientos. Ordena, porque eso fue lo que hizo, que se meta a la cárcel a la joyita de Emilio Lozoya, quien siempre debió haber estado tras las rejas. Un incompetente y sumiso Gertz Manero, al momento en el que, desde la tribuna mañanera y a raíz de las fotos publicadas por Lourdes Mendoza -en las que aparecía el interfecto cenando en un restaurante de lujo- habla de que es una “inmoralidad”, ordena a sus fiscales pedir la prisión preventiva para el truhan.

16 meses gozó el exdirector de Pemex de su amarre con este corrupto gobierno, para según él, cooperar al destape de los beneficiados por los cochupos de Odebrecht. Inventó una lista, al gusto de las venganzas y odios del tlatoani, en la que aparecían panistas de primera línea y “servidores públicos” de la jerarquía de Peña Nieto y Luis Videgaray.

Al único que se llevó a presidio es al exsenador blanquiazul, José Luis Lavalle, a pesar de las escasas pruebas en su contra. Por algo, Ricardo Anaya puso pies en polvorosa, antes de que lo alcanzara el dedo flamígero del vengador.

Será difícil saber si son o no culpables, en razón de los retorcimientos de un Ministerio Público Federal que actúa por consigna, con una falta de profesionalismo patente.

El tabasqueño va a Naciones Unidas donde echará una de sus absurdas peroratas. Amenazó con que versará sobre corrupción, justo cuando, una reconocida organización internacional nos coloca como uno de los países más corruptos. Era imposible que llegara con las manos vacías, cuando no se ha encausado a un solo pez gordo del sexenio anterior, emblema de la podredumbre. Ahora tendrá de qué “presumir”, aunque, se ve difícil que fuera de México tenga la mínima credibilidad y haya quien le aplauda.

Con el jolgorio matutino se esfumó con rapidez, una nota que debería ser la más destacada. Se dio a conocer un audio del mandamás panista, Marko Cortés, en el que afirma que su partido solo podrá ganar una gubernatura el próximo año.

¡Menudo líder de undécima! Si tuviera la mínima dignidad debería renunciar a un cargo al que, se impuso sin consenso de la militancia, gracias a que colocó como delegados a piezas de su equipo.

Cortés lleva al PAN a su destrucción y no parece, salvo la voz del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que haya un grupo fuerte capaz de exigirle la renuncia y poner en marcha la recuperación del organismo de Gómez Morín.

Con esta oposición y con este desgobierno, Dios nos agarre confesados.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq