Cuchillito de palo | ¿Resignación? 

¿Es lo que nos están pidiendo a quienes no comulgamos con la rueda de molino de la 4T? Eso parece por la actitud del pseudo presidentillo de Acción Nacional -Marko Cortés, cuando días previos a las últimas elecciones vaticinó que se iban a perder todas las plazas.

La situación es de dar miedo. Como si no hubiera graves problemas de pobreza, salud, economía e inseguridad, el único tema vigente para la casta divina es el electorero. Estamos sumidos en el proceso del 2024, como si estuviéramos a días de elegir al sucesor del tabasqueño y por más que se intente evadir la espeluznante propaganda, desde las altas esferas no sale una palabra que no esté relacionada con esto, o “con lo bien que vamos”.

Ante el fracaso en las urnas, la oposición congresista salió con la iniciativa de plantear una “moratoria Constitucional”. Se entiende que, de aquí a que termine el sexenio no habrá aprobación para un solo cambio a la Carta Magna, por lo que se van al caño las Reformas electoral y de la guardia nacional, propuestas por el tlatoani.

AMLO busca nulificar al Instituto Nacional Electoral y mutarlo por un simple aparato parásito del gobierno, como lo vivimos durante la dictablanda. Quiere venganza -a saber el motivo, cuando gracias a ellos accedió a “Palacio” sin ningún bloqueo-. De su visceralidad hay muestras cotidianas y el encono contra el INE es una de ellas. Se le ha metido entre ceja y ceja transformarlo en un órgano al servicio de los intereses del poderoso en turno. Esperemos que no lo consiga, como tampoco que acabe de incorporar a la guardia nacional -que debería de ser una policía civil- a las Fuerzas Armadas.

Al fin la oposición se mueve: Basta de destruir instituciones, que el día de mañana, en cuanto llegue alguien con dos dedos de frente a la presidencia, habrá que reconstruir. Lo grave es que volver a crear el andamiaje que ha destrozado el tabasqueño, podrá tomar años y eso en el caso de que, quien acceda a la máxima jefatura, sea alguien contrario a las demencias del destazador palaciego.

Se quiso sacar la espina de la moratoria y los morenacos, o el mequetrefe de Mario Delgado, organizaron la apoteósica pachanga del domingo en Toluca. Llevaron hasta al perico, aunque sostenga la Sheinbaum que no son acarreados, sino que simplemente se les facilita el transporte a un acto”. Así llenaron, como en los peores tiempos del PRI, una explanada en la que se dieron actos anticipados de campaña, penados por la Ley.

¿Les importa o preocupa lo que diga cualquier código? No, ignoran de la Constitución para abajo, en seguimiento al gurú, quien ha sido explícito al negar la validez de la Ley.

La Sheinbaum, Ebrard y el ahora tercero en discordia, Adán Augusto López, compitieron en un aplausómetro anticipado. La titular del gobierno de la CDMX lleva, desde que llegó al cargo, trabajando a favor de su candidatura. Inconcebible que esté alta en las encuestas cuando, esta Capital adolece de una administración pública eficiente y los problemas se acumulan, mientras la grilla de undécima se dedica a copiar al de Palacio.

Es deplorable que estén haciendo a un lado las tareas a las que los obliga su compromiso con los cargos que ostentan, para hacer campaña anticipada, que rompe con la norma y encima deja a la ciudadanía a la deriva de conflictos irresolubles, si no se atienden. Cortinas de humo que intentan tapar el desastre nacional, que tantos mexicanos todavía no ven.

