Cuentas claras | Optimismo en torno al TLCAN

Este lunes se reúnen nuevamente los ministros involucrados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las expectativas son optimistas. Hay coincidencia en que este mes se pueda alcanzar un acuerdo, pero a pesar de esto, el peso volvió al camino de la depreciación.

Las conversaciones entre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se extendieron para acelerar el progreso en las negociaciones y hoy se volverán a reunir.

En una entrevista que Javier Solórzano, conductor del Noticiario Matutino de Canal Once, le hizo al secretario Ildefonso Guajardo, éste dijo que México apuesta a concluir con éxito, en mayo, la renegociación del TLCAN; eso es lo que está buscando el equipo negociador de una manera comprometida y constructiva.

Dijo que independientemente de quién gane la elección el 1 de julio, el objetivo es lograr el acuerdo en mayo, para dejar al siguiente gobierno un TLCAN benéfico para todos.

Incluso, Ildefonso Guajardo dijo que en el fondo, “el alter ego de los candidatos te está diciendo por favor acaba, no me dejes llegar a ser Presidente electo con una pistola en la cabeza; no hay ningún candidato que en su sano juicio quiera llegar a la Presidencia con un tema de este tamaño”.

Y tiene razón el secretario, lo conveniente es que se tenga un acuerdo antes de que inicie el próximo gobierno.

Por su lado, el representante Comercial de EU dijo que si en este mes no se logra un acuerdo, podría estar en riesgo su aprobación en el Congreso estadounidense, lo que complicaría las cosas porque no habría tiempo suficiente para votarlo antes de las elecciones de noviembre en su país.

Ahora que se vuelven a reunir los ministros, el tema fundamental será el de las reglas de origen del sector automotriz y el gobierno mexicano llegará con un planteamiento muy concreto. Habrá que ver qué tanta flexibilidad demuestra en este rubro el gobierno estadounidense.

Aquí en México la industria automotriz ya dijo que no es alcanzable la propuesta de EU de elevar el contenido regional de 62.5 a 75% en un periodo de cuatro años.

Hay optimismo y buenas expectativas de que las negociaciones avanzarán y es factible alcanzar un acuerdo en principio este mes. Sin embargo, México tiene que estar preparado para el escenario si no logra concluir con éxito las negociaciones en mayo.

A pesar del optimismo que prevalece, el peso continuó depreciándose y llegó en sucursales bancarias a 19.50 pesos por dólar, una baja de 3.0%; el dólar interbancario cerró en 19.1805 unidades, en su mayor nivel desde el 11 de enero.

Este mes será de alta volatilidad en el mercado cambiario; es clave para llegar a un acuerdo en torno al TLCAN, que haría posible que Estados Unidos mantenga la exención a México y Canadá de la aplicación de aranceles al acero y el aluminio.

Muchas cosas dependerán del avance o estancamiento de la renegociación del TLCAN. Veamos cómo evolucionan las pláticas de los ministros.

caro.navarrete@yahoo.com.mx