Cuidado con los espejismos

Catorce años de Numerados

1.- Pronto en el INE, y antes en el Congreso, deberán tomarse medidas respecto a la regulación de este absurdo periodo que llaman precampañas para evitar la ulterior idiotización de lo poco que queda de conciencia ciudadana y que los votantes, todos, den la espalda a un episodio denigrante, de insultos y pleito callejero entre los contendientes con el que no nos identificamos los mexicanos, que nos sale estruendosamente caro, que niega la democracia y que no contribuye de modo alguno a la vida cívica del país. Con el vicio adicional de que los medios se paralizan con las gracejadas de algunos de ellos, y ninguna otra cosa, como si no pasara nada en el mundo y en la vida.

2.- Venezuela se desmorona con una inflación de 13 mil por ciento, un decrecimiento del PIB de -15 puntos que suma una caída de 50 por ciento en tres años, y su líder único anuncia que por el llamado de su amado pueblo se postulará a elecciones presidenciales que convoca en dos meses. En Alemania la señora Merkel cuaja un acuerdo con la socialdemocracia para formar gobierno, y con Macron acuerda el fortalecimiento de la Unión Europea en tanto España sigue atrofiada con un prófugo que quiere dirigir Cataluña desde otro país y que no la deja respirar. Lula es condenado a prisión por pillo y le retiran el pasaporte antes de viajar a Etiopía. De eso no se informa aquí.

3.- En Bellas Artes se exhibe hace tres meses una muestra maravillosa sobre El rojo Mexicano, la Grana Cochinilla, con obras invaluables de maestros europeos que rara vez podemos ver aquí, y nadie se entera porque la Secretaría de Cultura sigue en un velorio y los medios están copados de los chistoretes que diga o pueda decir el jefe de los absolvedores, o de los profusos argumentos con que defiende una panista de carrera su huida a los brazos del propio redimidor, por sus hondas convicciones democráticas, y además se dice víctima de misoginia.

4.- Eso sí, aparece el insurgente de Chihuahua en su paseo por la dignidad ondeando el pendón al estilo del Padre Hidalgo, hasta que interrumpe para platicar con el secretario de Gobernación. El pueblo de México ya puede dormir tranquilo porque Salinas ha sido absuelto por el remisor, al que ya se le apareció un reclutable más, en el Mosh, que resucitó a la algazara en Michoacán. Así, pronto serán perdonados vivos y muertos y su reino podría no tener fin. No sobra recordar, como han hecho agudos observadores, cómo mueren las democracias de nuestro día: por el voto popular, por la trampa de la demagogia y el ensueño de la salvación.

5.- Conviene no andarnos con engaños y poner atención a cosas más importantes. En nuestras manos está hoy la libertad irrestricta de elegir gobernantes, y ésa se puede diluir con el mismo voto que llevó al poder a los redentores, porque no habrá bala ni romperán vidrios: pasan por quitar candados a la reelección, luego abolir el Congreso, desaparecer los partidos políticos y volverse a postular a petición de su amado pueblo. Puede ser una canción ya conocida y que no queremos escuchar en el futuro.

camilo@kawage.com