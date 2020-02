Cuidemos a los Mares y Océanos

ALEJANDRA ZENSEZ

En el mundo hoy enfrentamos diversos problemas asociados al cambio climático y cada país se ha comprometido a implementar una serie de medidas para mitigar las afectaciones resultantes de dicho problema ambiental, que de continuar con la tendencia actual, los resultados serán terribles, por eso hoy estamos ante una emergencia climática. Los denominados gases de efecto invernadero (gei) -el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono-son los principales precursores del calentamiento global.

La reducción de emisiones de dióxido de carbono es de tal importancia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 28 de enero como el Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2también denominado como el Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. El objetivo de la conmemoración es sensibilizar a la población de los efectos del cambio climático y ya cada país decide como comunicar las afectaciones que tienen las emisiones en la salud humana.

En el caso de México, pareciera que no hubo nada oficial el pasado martes 28, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en su blog una comunicación de lo que se hace como país en el marco del Protocolo de Montreal, al mismo tiempo que nos invita a reflexionar sobre las acciones que de manera individual podemos hacer para reducir nuestra huella ecológica

La pregunta que muchos ciudadanos que no están involucrados de manera directa con el tema climático se hacen es: cómo reduzco mi huella ecológica? Siendo este concepto unindicador para medir el impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente.

Si bien los vehículos motorizados son los principales contribuyentes en la generación del CO2 hay muchas actividades que abonan positivamente a minimizar las externalidades negativas, entre ellas están el reducir la intensidad del uso del automóvil e incentivar el uso del transporte público, en muchos casos sustituirlo por vehículos no motorizados y utilizar la bicicleta, patines e incluso caminar mas, todas estas medidas contribuyen a mejorar la calidad del aire y por consiguiente la salud humana. También hay muchas otras actividades de fácil implementación como son el mejorar el uso del agua, una mayor responsabilidad en el uso de luz eléctrica , aumentar el consumo de productos locales y de productos de temporada, y evitar comprar artículos innecesarios, entre otros. En México, datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que para el 2030 la población nacional crecerá en alrededor de 14 millones de personas y se prevee una concentración mayor en zonas urbanas con el incremento consecuente de las actividades económicas desempeñadas por estas mismas, lo cual no son datos alentadores si no logramos tener mayor conciencia en el problema y en como podemos ayudar a mitigar y en el mejor de los casos a prevenir.

Entre algunas de las principales vulnerabilidades al cambio climático están la pérdida de especies de vida silvestre, impactos negativos en ciertos ecosistemas, la contaminación del agua, y acidificación de suelos y mares.Centrándonos en este último problema tenemos como país un gran compromiso. México es hogar de una parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de arrecifes coralinos más grande del mundo. Si bien los arrecifes son sumamente valiosos por su gran biodiversidad e importancia ecológica, la degradación ambiental de los océanos amenaza su supervivencia. Problemas como el blanqueamiento del coral o el síndrome blanco, en los últimos meses ha matado a más del 30% de los corales del Caribe mexicano, y sobre la mesa la urgencia de discutir el tema en busca de soluciones.

En la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) quedó de manifiesto la importancia de que los cuerpos de agua salada son de suma importancia para el combate al cambio climático al ser un sumidero natural de carbono o sumidero de CO2. Los mares ayudan a secuestrar el carbonode la atmósfera y almacenarlo. El concepto de sumidero de carbono obliga a que se piense en diferentes formas o técnicas en las que se puede capturar y almacenar dicho gas.

Si los mares nos ayudan a disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera y es nuestro aliado natural en la lucha contra la disminución de este gas, NO seamos nosotros los que abonemos en sentido inverso y sigamos desarrollando actividades negativas que enferman o acidifican a los mares. Debemos ser ciudadanos responsables y cuidar nuestro patrimonio natural, el Océanos Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe , con sus islas e islotes suman 2 millones 946 mil 825 KM2 de territorio nacional con una riqueza extraordinaria. Como mexicanos debemos cuidarlos, hagamos una Alianza Nacional por el Cuidado de Nuestros Mares.