Cultura a la mexicana

Por: Napoleón Fillat

“Para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y si no hay remedio…litro y medio “.

Si así fuera, con las adversidades que enfrentamos, no habría bebida que alcanzara para olvidarnos de este trágico tiempo que nos ha tocado vivir, pues además no dudamos ni un instante en ponerle “sal a la herida” discutiendo cada paso que se da en su solución. Y como decían nuestros abuelos, para muestra basta un botón, pues nada más hay que ver lo que sucede con la obtención, transportación, y aplicación de las vacunas contra el coronavirus, así como la participación del sector privado en todo ello. Por un lado, el gobierno hace una ostentosa celebración para darle la bienvenida, casi con fanfarrias, a las primeras dosis y lo presume como una hazaña de la Cuarta Transformación que cada año hay que celebrar, como si ellos la hubieran descubierto y enseguida, por cuenta de la oposición, recibe acusaciones en el sentido de que lo hace para promover a su partido con vistas a las próximas elecciones, además le llueven críticas por la cantidad de vacunas recibidas en relación con las que originalmente había prometido y muy lejos de las que se necesitan;¿qué va de las tres mil dosis y las recibidas después, para aproximadamente cien millones de mexicanos?; argumentan muchos ciudadanos con o sin razón, según el lado de la contienda en que estén. Casi nadie duda en defender lo indefendible, el caso es “no dar su brazo a torcer”.

La polémica sobre el tema alcanza niveles verdaderamente ridículos, como discutir sobre el brazo y la altura a la que se debe aplicar la vacuna, la jeringa que debe utilizarse o que si los militares están o no técnicamente capacitados para hacerlo. El caso es generar duda o sospecha colectivas sobre cada acción realizada por el adversario, aunque sacrifiquemos la objetividad que exige la toma de decisiones en este momento crucial no solo para nuestra persona o para México, sino para la humanidad entera. La primicia es joder a quien no piensa como nosotros, al que con elegancia está de moda llamar “adversario” y a quien en el fondo deseamos que le suceda lo peor, aunque también nos toque, para después preocuparnos por lo que relegamos a un segundo plano al fragor de pleito y que es lo realmente importante, el tema de la pandemia y su inminente campaña de vacunación.

Ni se pide ni se da “cuartel”, se pelea con saña en todas partes, la familia, la escuela, el trabajo, especialmente en la calle y en las redes sociales que por cierto, hoy por hoy observan el nivel más alto de violencia y son el termómetro idóneo para medir el ya preocupante grado de polarización política que vivimos y que no da lugar a “medias tintas,” o formamos parte incondicional de la Cuarta Transformación o estamos en su contra, nadie queda fuera del pleito, y no está justificada y es imperdonable la critica que no condene o ridiculice al “adversario”, así encontramos que López Gatell para unos es una “estrella de rock” y para los demás, es el “anticristo” en persona.

Para los ninguno de los dos bandos es admisible, estar de acuerdo con algunas de las acciones y políticas emprendidas por la administración pública federal para combatir la pandemia o en desaprobar otras con argumentos y evidencias, lo que anula el sentido crítico de los hechos y a muchos nos ubica en la situación más incómoda y peligrosa de la coyuntura que vivimos, por lo que retornando al mezcal:

“…si el mal está cabrón…un galón.”





napoleonef@hotmail.com