Cultura a la mexicana | Y sigue la mata dando...

Para aflicción de los otros aspirantes visibles a la candidatura de MORENA en la contienda por la Presidencia de la República, así como de los opositores a la 4T; éstos, nomás por joder y no desaparecer del mapa político; los evidentes e innegables actos anticipados de campaña en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se van incrementando a pesar de que “muy obediente” a los dictados de la autoridad electoral, accedió a cumplimentar la sentencia que le ordenó ridículamente a desmarcarse de las manifestaciones de apoyo a su candidatura que representan las pintas en los muros por todo el país. Eso sí, socarronamente expresó, al mismo tiempo, no tener culpa alguna de que un grupo de personas en el más completo “anonimato”, decidiera manifestarse espontáneamente para respaldarla en su camino hacia la silla presidencial.

Lo cierto es que ahora y como para pitorrearse del INE, de manera más que excesiva, observamos la silueta de la corcholata favorita en un considerable número de espectaculares que sin duda promueven el voto en favor de la mandataria capitalina. Algo así como aquello de que lanzó la piedra y escondió la mano, pues la cantidad de pintas y espectaculares que se aprecian en todo el territorio nacional cuestan con muchos ceros. Desde luego, como mínimo, los incrédulos se preguntan a quién sino a ella beneficia tal desprecio por la ley y por la autoridad electoral instituida, al grado de invertir tantos recursos en propaganda de campaña. Y menos creíble es que, para la envidia de los organizadores de las colectas de la Cruz Roja y el Teletón, los hayan obtenido mediante una coperacha entre su club de fans y demás simpatizantes.

Es obvia e innegable la ventaja de Claudia Sheinbaum en la carrera por alcanzar la candidatura de MORENA y sin duda, a estas alturas de la contienda, también por llegar a la Presidencia de México pues la verdadera oposición la encontrará en su propio partido y más específicamente en el gabinete mismo, espacio donde residen y operan las otras corcholatas, que para el que decide solo están de relleno y que desde hace tiempo, como la oposición, también están moralmente derrotadas, ni más ni menos que por virtud del apabullante apoyo presidencial que es determinante y no considera las capacidades personales de cada aspirante.

Irónicamente, en sus dominios capitalinos, a la jefa de Gobierno no le fue muy bien en las elecciones federales de este año, no es ampliamente conocida en las demás entidades, tampoco le reconocen el carisma de su padrino, el talento no se hereda, dicen algunos analistas; aunque haya demostrado otra cosa. Y tal vez, esta sea la razón por la que sus promotores están trabajando a todo vapor para compensar oportunamente las deficiencias, maquillarla y hacerla más presentable con vistas a las elecciones presidenciales de 2024, lo que, sumado a la inexistencia de una oposición real por parte de los otros partidos políticos y al inminente desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos, la hará insuperable en la contienda.

Ante el descomunal despliegue de esfuerzos y derroche de recursos, cabe hacer la pregunta si una vez en el poder, en caso de que todo salga según lo planeado por ya sabes quién, corresponderá a las grandes expectativas que ahora pesan a sus espaldas, dando continuidad a lo que conocemos como la Cuarta Transformación.





Como dijo Santo Tomás…ver para creer.

napoleonef@hotmail.com