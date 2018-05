A 60 días de las más vastas elecciones federales, estatales y municipales, el Presidente del PRI, Enrique Ochoa, renunció al cargo sin justificar su extraña decisión. El funcionario no mencionó los factores determinantes de la tercera posición en que está ubicado el candidato del PRI a la presidencia de la República. Las encuestas señalan desde hace más de 40 días que Andrés Manuel López Obrador es el candidato puntero, con más del 40% de preferencias. La exaltación del nuevo directivo en el auditorio del PRI la encabezó el Senador Emilio Gamboa. El candidato Mead señaló que trabajarían en cada municipio.



El día 3 apareció un desplegado de una plana en los principales diarios de la Ciudad de México mediante el cual el consorcio Radio Centro rechaza la manipulación de encuestas radiofónicas que le imputan “seis grupos de radiodifusores del Valle de México. Explica que el equívoco obedece a una oferta de dinero efectuada por la estación Alfa 91.3, ajena al Grupo Radio Centro. Y el mismo día apareció otro desplegado pagado por el Consejo Mexicano de Negocios mediante el cual califican de “injuriosas y calumniosas las expresiones con las que López Obrador se refiere a varios de sus miembros. Ese mismo día el candidato López Obrador habló en una sesión de la cúpula empresarialy afirmó que “una minoría de empresarios tiene secuestrado al Gobierno y no quiere dejar de robar ni perder el privilegio de mandar”.

“Estamos en un proceso electoral. Ellos están haciendo política, y tienen preferencia por otros candidatos”.

Algunos de los que avalan la publicación, pues “han impedido que haya una auténtica democracia en el País. Han propiciado fraudes electorales, como lo hicieron en el 2006. Ahora quieren repetir lo mismo” Financian a quienes se dedican a hacer documentales de propaganda en contra nuestra. Esa es la discrepancia que tenemos”.

Andrés Manuel López Obrador acudió este jueves a un encuentro con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la televisión (CIRT), donde le preguntaron por el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios.

Le han hecho mucho daño al País, contestó. Son responsables de la tragedia nacional en buena medida. Es el grupo que se opone a que haya un cambio porque les ha ido muy bien, pero le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al País”. “Por eso no quieren un cambio. Quieren mandar y hacer negocios al amparo del poder público. Tienen penetradas instituciones. El gobierno está al servicio de esta minoría rapaz”. “Pensaban que en esta campaña continuarían tirando la piedra y escondiendo la mano y difaman con guerra sucia y que no se les podía señalar”. Cuando les convino apoyaron a peña. Lo convirtieron, en el payaso de las cachetada”. Y sobre su proyecto de nación y el problema de la corrupción señaló: Así como en su momento el Estado se separó de la Iglesia, ahora es indispe3nsable la separación del poder económico y del poder político, y que el Gobierno represente a todos. Esta es la propuesta que hacemos”.

No vamos a perseguir a nadie. Luchamos por la justicia. ¡Ya, basta! Han destruido al País, están desgraciando al pueblo… Quieren crear una polarización. Eso no les va a ayudar. Hay otras condiciones. No es lo mismo 2018 que 2006”.

Casi a medianoche, revivió Tercer Grado, el excelente programa de opinión y análisis de Televisa. Estuvo conducido por su fundador, y el elenco de comentaristas-editorialistas fue el de siempre: Denisse Maerker, Joaquín –más fuerte que nunca– López Dóriga, Carlos Loret de Mola, René Arteaga… Tabasqueño completo. Triunfos de claridad, enfrentamiento y crítica sabia y profesional. Y zapateado, finalmente valseado con lindas mariposas.