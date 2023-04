Dalai Lama, derechos de los niños, política y religión 

En febrero, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, recibió a un grupo de 120 estudiantes universitarios en Dharamshala para tener un dialogo público. En algún momento, un niño indio que iba acompañado de su madre, se dirigió a él y le dijo: “tengo una pregunta, ¿le puedo abrazar?”, el líder espiritual al parecer no escuchaba bien y preguntó a sus asistentes “¿qué dice?”, le explicaron dos veces que el niño pedía permiso para abrazarlo. Él aceptó gustoso que subiera a su lado, le diera un abrazo y un beso en la mejilla. Hasta ese momento todo era normal, pero después sucede algo reprobable: el líder tibetano le propone un beso en la boca y le pide que chupe su lengua.

El vídeo se viralizó la semana pasada causando gran polémica. El Dalai Lama ofreció una disculpa “por el daño que pueden haber causado sus palabras”. Además, el comunicado de sus oficinas decía: “Su Santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. Está arrepentido del incidente”. A pesar de ello, las reacciones fueron violentas, condenando el comportamiento de Tenzin Gyatso como inapropiado y perturbador.

Como practicante del budismo desde hace 10 años, expreso mi rechazo absoluto a esta conducta, fue un acto indebido y condenable que no debe ser permitido nunca entre un adulto y un niño. De este comportamiento, el Dalai Lama deberá responsabilizarse y asumir las consecuencias. Además, las justificaciones que dan sus seguidores no contribuyen a dejar en claro que este tipo de acciones no forman parte del budismo en ninguna de sus tradiciones. No hay práctica o ceremonia donde este tipo de actos tengan lugar.

Las consecuencias de este evento por lo menos impactaran en cuatro ámbitos:

1) Imagen y prestigio de Tenzin Gyatso. El Dalai Lama es un título que reciben los dirigentes del budismo tibetano que al mismo tiempo encabezan el gobierno de ese país. Esta distinción no recae en cualquier persona, se trata de un gran maestro que ha logrado tener control de su conciencia en la muerte sobre la forma de su reencarnación. El actual Dalai Lama es la 14 reencarnación de Avalokiteśvara, el Buda de la compasión. Su vida ha estado marcada por el conflicto con China desde 1950, cuando las tropas de Mao Tse Tung invadieron el Tíbet. A los 15 años, Gyatzo tuvo que negociar un acuerdo para que se le permitiera al Tíbet mantener su cultura y costumbres a cambio de reconocer ser parte de China, el cual no fue respetado y se vio obligado a exiliarse en la India. Desde entonces su lucha se volvió ejemplar y obtuvo el Premio Nobel de la Paz y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Hasta antes de este vergonzoso acto, el Dalai Lama podía ser equiparado con personajes como Gandhi o Mandela. Me temo que ya no será así y lo lamento mucho porque realmente lo merecía.

2) Conflicto de China y el Tíbet. Esta pugna tiene una larga historia. El Tíbet es rico en recursos naturales y minerales como el litio, el uranio y particularmente el agua. Ha sido parte de los imperios mongol y chino y ha tenido épocas independientes. Tiene una rica cultura, especialmente su lengua y escritura que son un patrimonio invaluable. Desde el exilio del Dalai Lama en 1959, China y el Tíbet compiten internacionalmente para legitimar su propia interpretación de la historia, aunque no hay equidad entre los recursos y poderío de China contra los del Tíbet, lo único que le ha permitido nivelar las fuerzas es el carisma y autoridad moral del Dalai Lama. Este incidente será utilizado por sus enemigos para socavar su prestigio y el gobierno tibetano exiliado deberá replantear su estrategia de resistencia pacífica.

3) Efecto en el Budismo. Como todas las doctrinas religiosas y espirituales, el budismo tiene detractores, su complejidad no sólo radica en su comprensión, existen diferentes escuelas y linajes que lo hacen más difícil de entender. De hecho, mucha gente piensa que el Dalai Lama es una especie de Papa que representa a todo el budismo, pero no es así, sólo representa al tibetano y, en general, al tántrico. Por otro lado, es asumido equivocadamente como una religión, pero es una disciplina o ciencia de la conciencia que ofrece herramientas para su comprensión y entendimiento. No dudo que a partir de este incidente, la práctica budista sea estigmatizada por la ignorancia o grupos de interés.

4) Derechos de los niños. El bienestar infantil es uno de los objetivos del progreso mundial, por ser el núcleo poblacional más vulnerable. A partir de 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que buscan garantizar la protección de los niños hasta que tengan las condiciones físicas, intelectuales y morales que les permitan integrarse de forma armónica en la convivencia social. Al existir estos Derechos también existen conductas sancionables, por lo que puede suceder que alguna organización trate de utilizar la vía legal para castigar al Dalai Lama.

En lo personal, me entristece mucho lo sucedido, un hombre de 88 años con una vida particularmente dura y de servicio a la humanidad no debería estar pasando por esta situación. Sin embargo, habrá consecuencias y estas no serán buenas para el Dalai Lama.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación