Tech trends | Obsolescencia programada

Un electrodoméstico es una inversión familiar y como tal esperamos que dure mucho tiempo y pueda servir como nueva por el mayor tiempo posible, es por eso que LG Electronics anunció globalmente el siguiente paso en su propuesta continua de innovación en el hogar inteligente: LG ThinQ™ UP.

La plataforma de inteligencia artificial LG ThinQ fue desarrollada para facilitar la vida cotidiana en el hogar y ofrecer electrodomésticos de última generación que los usuarios puedan controlar y supervisar desde la comodidad de su dispositivo móvil. Los dispositivos con LG ThinQ han logrado aprender las rutinas de los usuarios para sugerir consejos basados en la actividad de su uso, y diagnosticar su estado para evitar contratiempos y fallas a largo plazo.

Ahora, LG ThinQ UP, integrada en lavadoras, refrigeradores, secadoras, hornos y lavavajillas, incursiona en la industria de electrodomésticos como una clara solución ante la obsolescencia programada y la reducción de los desechos tecnológicos. Presentados durante CES 2023, los electrodomésticos actualizables LG ThinQ™ UP rompen con los estándares de personalización presentados en la industria con la posibilidad de adaptarse a las necesidades únicas y estilos de vida de cada cliente, actualizándose tanto en hardware como en software, evitando así que los consumidores sientan la necesidad de cambiar sus productos.

LG Electronics, consciente de que el objetivo de la tecnología es mejorar y hacer nuestra vida más cómoda, ofrece, con LG ThinQ UP, la posibilidad de disfrutar de nuevas características y funciones sin tener que realizar compras de equipos o dispositivos adicionales.

Diseñados sobre el concepto centrado en el cliente de Evolving with You y su continua experiencia una vez adquiridos los dispositivos, los electrodomésticos LG ThinQ UP pueden incorporar nuevas funciones a lo largo de su vida útil para ofrecer un mayor valor a los consumidores. LG Electronics apostará por la interconexión entre dispositivos para crear un hogar inteligente con el que los usuarios puedan dedicar mayor tiempo de calidad a la familia, gracias a actualizaciones de software y complementos de hardware fáciles de instalar.

LG ThinQ UP ofrece un valor sin precedentes y una experiencia de usuario diferenciada. El poder ofrecer productos actualizables es un gran comienzo para luchar contra la obsolescencia programada y para reducir en gran medida los desechos que ésta produce. La capacidad de adaptarse al cambio y estar un paso adelante para facilitar y hacer la vida mejor de los usuarios es la idea central de la innovación de LG Electronics en todas sus unidades de negocio. LG ThinQ UP comenzará a desplegarse a nivel mundial a partir de marzo de 2023 y a lo largo de todo el año.