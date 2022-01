“LA PERSONA MÁS SEGURA ESTÁ EN GUARDIA INCLUSO CUANDO PARECE ESTAR A SALVO DE TODO PELIGRO.”





Nuevamente conocemos los datos sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), recientemente publicada y en la que se da a conocer la percepción de la población al respecto. En diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad, porcentaje que representa un cambio con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2020 (68.1) y septiembre de 2021 (64.5).

A la fecha, los ciudadanos de San Pedro Garza García, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Piedras Negras, Tampico y Puerto Vallarta son quienes se sienten seguros en su ciudad, en tanto que los de Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan padecen en mayor grado el temor de la inseguridad y las inclemencias del crimen organizado; como dato adicional, el pasado diciembre de 2021, el 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad, mientras que 60.2% de los hombres lo percibió así.

Con respecto a la situación de los hogares, a nivel nacional durante el segundo semestre del año pasado el 25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo y/o extorsión, encontrando que, en la Capital del país, los lugares en que mayor porcentaje de ellos sufrieron esta situación fueron, las Alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Azcapotzalco aumentaron su percepción de inseguridad, en tanto que Cuauhtémoc, Milpa Alta, Iztapalapa, Magdalena Contreras y en Coyoacán, se sintieron más seguros.

Otro de los aspectos relevantes: respecto a víctimas en actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública de julio a diciembre 2021, del 11.3% de ciudadanos mayores de 18 años que tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, el 46.6% declaran haber sido extorsionados por parte de las autoridades...

Pues bien, el 72% de los mexicanos no percibimos seguridad en el país, nos sentimos inseguros en donde vivimos, independientemente del tema de la delincuencia organizada que tiene definidos sus espacios: se trata únicamente de la inseguridad en la calle, del robo a casa habitación, automóviles, teléfonos celulares, delitos que son considerados en los resultados de la encuesta.

Uno de los principales retos de este y cualquier gobierno en el mundo es sin duda el tema de la seguridad, que a todos nos afecta sin distinción de sexo, credo, ideología, clase social, etcétera: siendo una de las prioridades y compromisos de todo gobernante, hace mucho tiempo que ningún gobierno -independientemente del color que represente-, ha resuelto este reclamo de la sociedad, es menester que, fuera del discurso y la estadística, al pasado mes de diciembre el 65.8 por ciento de la población se siente insegura en la mayoría de los rincones del país... quizá menos mal que hace dos años -las cifras fluctúan solo en décimas-, pero la inseguridad continua como uno de los aspectos relevantes en cuanto a la insatisfacción de la sociedad.

Y hablando de temas de seguridad, vayamos al más importante en cuanto a la situación sanitaria, ante el intenso rebrote de la pandemia que estamos viviendo: cuando menos once estados así como Ciudad de México han establecido el uso del cubrebocas como obligatorio, en afán de reducir la propagación del coronavirus en el país; no obstante, el gobierno federal aún no ha determinado dicha medida en todo el país dado que las autoridades sanitarias señalan que no hay suficiente evidencia de que los cubrebocas atenuarán la transmisión del COVID-19: aunque todo el mundo sabe que su uso es determinante, los responsables en México no lo consideran así… Veamos qué procede ante la demanda por homicidio imprudencial -miles de vidas sacrificadas-, determinada en contra del Dr. Hugo López Gatell.





