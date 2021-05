De árbitro a protagonista

Por: Omar Navarro

Algo debe de estar fallando en las instituciones cuando de árbitro, alguien puede volverse un protagonista de las elecciones.

La función constitucional del INE es la de organizar las elecciones en un clima de equidad y libertad, así como la de garantizar un piso parejo para todos los competidores, dentro de un marco jurídico claro y eficaz.

Esto no es lo que está ocurriendo, y ahora para justificar sus sesgos, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova ha dicho que, en virtud de las críticas al papel desarrollado por los consejeros del INE, las elecciones están en riesgo de anularse.

En todas las elecciones hay críticas al INE, por aquello de que los participantes consideran la aplicación incorrecta de la ley, o por criterios que no se comparten. Pero esta vez el Consejero Presidente decidió que no estaba de humor para aguantar las críticas, antes se tolero graves infracciones a la norma, pero al parecer su paciencia se desgasta.

Es como si el presidente de la Cámara de Diputados, dijera que el debate es demasiado estridente, mejor se suspendiera las sesiones y que ya no se legisle. No creo que esa deba ser la postura de quien conduce los procesos de construcción democrática en este país. Si Lorenzo Córdova en lo personal decide declinar de las obligaciones constitucionales de Consejero Presidente, puede renunciar, pero es muy grave que en su capricho quiera destruir las instituciones y los procesos democráticos.

Con cada proceso electoral se han realizado reformas a la legislación electoral, a la estructura y funciones del Instituto encargado de las elecciones. Desde su ciudadanización, hasta convertirlo en un organismo nacional, que en ocasiones extraordinarias ha llegado a encargarse de la totalidad de un proceso local.

Aunque no tiene nada de raro que en este proceso se descubran nuevas áreas de oportunidad y se realicen nuevas propuestas, algunas más radicales que otras, lo cierto es que el INE a pesar de su alto costo no ha podido garantizar por completo la falta de fraude electoral, y ahora pretende convertir la autonomía constitucional en una fortaleza de cristal, que no puede ser tocada ni con el susurro de una crítica.

Lorenzo Córdova -en una abierta alusión al presidente López Obrador y a su forma de gobernar- critica lo que a él le parece populismo gubernamental. Además, el actual presidente consejero del INE ha desacreditado la conformación de la actual legislatura, al afirmar que hubo una incorrecta interpretación de la ley en la asignación de diputados plurinominales, por supuesto obviando el hecho, de que él mismo fue quien interpretó las fórmulas de asignación y ahora no resiste los comentarios en el mismo tono que él impuso con su crítica al populismo.

Stefan Zweig en su obra Jeremías dice “Creen los orgullosos que se puede asir al fuego sin quemarse, y desenvainar la espada sin cortarse… el que siembra viento en el mundo, recoge tempestades " eso es lo que le pasa a Lorenzo quien cree que puede comportarse como actor político con intereses propios en este proceso electoral y no ser cuestionados por sus posturas.

Es un tema que se volverá más relevante conforme se acerque la jornada electoral, esperemos que las declaraciones del Consejero Presidente hayan sido un desliz y no el preludio de la petición de ayuda a la OEA, como la que proporcionaron en Bolivia. En todo caso una gran participación no dejara lugar a dudas.

Asesor Temático de Economía del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados

@navarroo28.

navarroo28@gmail.com.