De la pluma de Alexis Milo | Energía y nearshoring: nueva oportunidad del sureste 

El desarrollo de la industria manufacturera requiere tres elementos clave: mano de obra de calidad a salarios competitivos, buena ubicación geográfica y disponibilidad de energía. Tras la apertura comercial de mediados de los años 80s y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, México ha desarrollado las dos primeras

No obstante, el elemento que se ha rezagado en el acelerado desarrollo de México como productor de manufacturas ha sido la disponibilidad de energía de calidad mundial a precios competitivos especialmente en la región sureste del país. De hecho, se estima que los estados con infraestructura de gas natural y niveles adecuados de generación eléctrica tienen un PIB per cápita 50% más alto que los que no la tienen.

La creciente demanda globlal de manufacturas requiere que el sector industrial satisfaga la necesidad de fabricación de bienes y su participación en el consumo total de energía se ha disparado, ya representa más del 40% del consumo final internacional total. Los conflictos geopolíticos recientes han tenido un impacto importante sobre los precios de la energía, lo que seguramente hará que su participación sobre los costos de producción se incremente y gane importancia en las decisiones de inversión. Esta combinación de demanda global creciente y mayores necesidades energéticas viene acompañada de una gran oportunidad: el nearshoring.

Las tensiones comerciales entre EU y China, que comenzaron con la candidatura de Trump, implicaron un aumento en los aranceles de ambos países, lo que llevó a muchas empresas a reubicarse fuera de China. Después la pandemia alteró significativamente el transporte de mercancías, elevó su costo y lo hizo más impredecible. Acercar los centros de producción entre ellos y a los centros de consumo reduce los costos y su incertidumbre. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania evidenció el riesgo de depender de naciones potencialmente antagónicas para el suministro de insumos clave.

Ante esta oportunidad, estimaciones de instituciones financieras sugieren un posible aumento de las exportaciones mexicanas de 40 a 80 mil millones de dólares en 5 años, equivalentes al 10-20%. Esto podría contribuir con un crecimiento del PIB de 3-6 puntos porcentuales en el mismo período. Modelos macroeconómicos indican un aumento en la tasa de crecimiento de la economía de alrededor de 0.5-1% anual durante 5-7 años, resultando en un incremento del 4% en el producto per cápita en comparación con un escenario sin nearshoring.

El escenario conservador prevé un aumento importante en la capacidad económica y un salto en las exportaciones que generaría 400 mil empleos adicionales y salarios más altos. Sin embargo, esto representaría un aumento único Enel ingreso nacional impulsado por inversiones y reasignación de recursos hacia la exportación sin garantizar un crecimiento sostenido o beneficios más amplios del nearshoring. Además, no se debe dar por sentado, ya que se requiere asegurar el suministro de insumos, especialmente el de energía, infraestructura y estabilidad jurídica y de políticas públicas. Estos factores estuvieron presentes después del TLC, pero con resultados parciales y desiguales en todo el país.

Los resultados del nearshoring pueden ser muy positivos, pero hay que cuidar que estos efectos tengan un impacto duradero. La pregunta es ¿cómo potenciar su impacto de mediano y largo plazo?

Una forma es incluir la producción y generación de valor agregado en zonas que han sido marginadas en el proceso de desarrollo detonado por la apertura comercial. De los elementos clave para detonar un boom manufacturero en el sureste, hay dos que están presentes.

En primer lugar, la disponibilidad de mano de obra a salarios competitivos puede ser relevante si consideramos que mientras que la tasa promedio nacional de ocupación en la industria manufacturera es el 16.7%, en los estados del sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) es de solamente 10.1%. En dichos estados del sureste el salario promedio diario de cotización es de 402 pesos, 16% inferior a la media nacional de 477 pesos. Los costos de la mano de obra en el sureste son altamente competitivos.

En segundo lugar, la ubicación geográfica; el sureste cuenta con puertos importantes para el comercio marítimo y proyectos importantes como el Corredor Transístmico que conectaría al Golfo de México con el Océano Pacífico. Esta vía de comunicación tendrá aún más relevancia dada la disminución en la capacidad del Canal de Panamá por el descenso de sus niveles de agua.

Ante la oportunidad del nearshoring, el desarrollo de proyectos que incrementen la disponibilidad de energía en la región es vital. Estudios recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que la disponibilidad de gas y la consecuente producción de electricidad son condiciones indispensables para el desarrollo de la región sureste y aprovechar el impulso del nearshoring desde una perspectiva geográfica integral.

El IMCO señaló que en 2021, el sector industrial, que incluye la autogeneración de electricidad, demandó un promedio de 2.7 miles de millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural. El 48.1% de esta demanda provino de las seis entidades fronterizas del norte del país (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), mientras tanto, las nueve entidades del sur-sureste representaron solo el 16% de la demanda total, con algunas como Oaxaca, que mostraron una demanda marginal y otras, como Campeche, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo, prácticamente nula.

Según el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) 2015-2019, en 2018 deberían haber entrado en operación proyectos de gasoductos como Salina Cruz-Tapachula para llevar gas a Chiapas, y Lázaro Cárdenas-Acapulco para Guerrero, además del gasoducto Jáltipan-Salina Cruz en 2017 para el Istmo de Tehuantepec, pero ninguno se ha realizado.

A pesar de que prácticamente la totalidad del gas natural que se extrajo en México en 2022 provino del sur-sureste, su acceso se limita debido a la falta de infraestructura de transporte. Esta carencia de energía podría obstaculizar los beneficios del nearshoring en la región.

Es una gran noticia la inversión de 4.5 mil millones de dólares de TC Energy en el Proyecto Puerta al Sureste, desarrollado en colaboración con la CFE. El proyecto implica la construcción de un gasoducto marino que transportará gas natural desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos en Veracruz y hasta Paraíso, Tabasco, ofreciendo una solución avanzada de transporte de energía para el sureste mexicano.

Para poner en perspectiva la importancia de este proyecto, a región sur-sureste proyecta alcanzar una demanda de 1.9 mmpcd en 2030, con Veracruz liderando en 867.3 mmpcd y Quintana Roo en 0.9 mmpcd. Todos los estados de la región experimentarán aumentos en la demanda, excepto Tabasco. El Plan Quinquenal de SISTRANGAS contempla proyectos de gasoductos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas para satisfacer las necesidades.

El gasoducto proyectado con una capacidad de 1.3 mmpcd abastecerá otros proyectos estratégicos para impulsar el uso del gas natural en procesos industriales. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, la Puerta del Sureste se interconectará con otros gasoductos que aseguran el suministro de gas natural a la Península de Yucatán, brindando seguridad energética a los tres estados de la península y cubriendo el 68% de la demanda prospectiva.





Director general de la firma de análisis y consultoría especializada en economía Miranda Telekonomics. Previamente fue Economista en Jefe y Director de Análisis en HSBC México.