De la pluma de Carlos Estrada Deister | Anhelos decembrinos

En esta temporada surgen los anhelos para el próximo año, por ejemplo, lograr un ascenso importante en el trabajo; establecer el ansiado negocio; poder cerrar una gran venta; alcanzar por fin la libertad financiera; mejorar la condición física o salud; conseguir un automóvil más nuevo; adquirir una nueva casa o al menos remodelar la actual, pero pronto se van olvidando, dejándose llevar por la corriente de la rutina diaria y todo vuelve a la “normalidad”.

Algo similar ocurre con las promesas electorales de los políticos, quienes no se cansan de prometer, sobre todo la cantaleta que ellos no son iguales a sus antecesores, pero al final muchos terminan haciendo lo mismo y a veces hasta resultan peores… y vuelven a la “normalidad”.

En unos días inicia un nuevo año y nuestros servidores públicos de todos los niveles, tienen asignaturas pendientes, por ejemplo, el presidente López Obrador, debe entregar su cargo de manera pacífica, claro, si es Claudia Sheinbaum, así será, pero de no ser ella, el país cimbraría, por supuesto Claudia va a la cabeza de las encuestas, pero todo puede pasar. Así mismo, debe terminar los proyectos prometidos de la mejor manera y no hacer como que los termina, por ejemplo, el Tren Maya, al cual le faltaba mayor “cocimiento”, y ya lo puso sobre la mesa, porque el tiempo apremia. La absurda promesa de que en su mandato las masacres terminarían, obviamente no se cumplirá y para muestra, la reciente matanza de 11 jóvenes ocurrida en Salvatierra, Guanajuato. Claro, él siempre tendrá otros datos. Nuestra gobernadora también tiene como asignatura pendiente la inseguridad, la violencia que se generó este año es demasiada. A sí mismo, quizá este año le faltó mayor acercamiento con la comunidad y con los alcaldes de los 67 municipios, visitar esas regiones más seguido. Aunque ahora no tuvimos “La Golondrina y su Príncipe”, el alcalde Bonilla, debe cerrar a todo vapor su mandato, enfocarse por supuesto en la inseguridad, pero también en otorgar un transporte urbano de calidad, además de infraestructura, por ejemplo, qué se hará con el estacionamiento inconcluso de las Niños Héroes y Carranza, pues, aunque pongan una bonita rueda de la fortuna en la Plaza del Ángel, esa obra negra ensombrece todo el centro histórico.

Quizás otro de los anhelos decembrinos de los ciudadanos, es tener funcionarios inteligentes, honestos, comprometidos, serviciales y sensibles, esta complicado, pero ojalá, por supuesto, como ciudadanos también debemos hacer mejor las cosas, para lograr un mejor sociedad, hay que ser solidarios, comportarnos con honestidad, responsabilidad, mucha tolerancia y respeto, casi lo mismo que le exigimos a los políticos.

Estimado lector, que tenga usted una muy Feliz Navidad y recuerde que los anhelos decembrinos nunca llegarán solos, hay que poner empeño y dedicación.