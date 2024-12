De la pluma de Migue Reyes Razo / De la memoria de Gabriel Figueroa

Don Gabriel Figueroa Mateos abrió la puerta de su residencia de la calle Zamora, en Coyoacán, para confiarme: “Aquí vivió varias temporadas el misterioso novelista B. Traven. Situación muy explicable, su traductora, secretaria fidelísima, Esperanza López Mateos, hermana del Presidente Adolfo López Mateos era mi prima. Adolfo procuró siempre la amistad, el trato con artistas, con creadores. Hombre muy sensible y culto. Aficionado al boxeo. Fue su deporte.

“En aquellos años artistas y políticos se encontraban en gimnasios. Rodolfo Echeverría Álvarez –Rodolfo Landa como actor y líder de la Asociación Nacional de Actores, la A.N.D.A,-- iba con Mario Moreno “Cantinflas” a uno donde se “ponían” los guantes. “El perro”, apodaban a “Cantinflas”. Sabía “meter muy bien las manos”. Una noche, en plena fiesta de aniversario de la revista Siempre! de José Pages Llergo, Mario le soltó un derechazo al famoso periodista Alfredo Kawage Ramia que lo tendió en la pista de baile del cabaret o centro nocturno “Capri”. Lo noqueó.

“ ¿Así, nomás, Don Gabriel? –indagué

Sonrío el maestro Gabriel Figueroa. Protagonista realizador de la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano”. Un artista de la imagen. Un creador sensible en su entorno. Imágenes enriquecedoras de guiones y actuaciones. Me obsequió:

“Aquella noche, en esa fiesta, Pages Llergo reunió al “Todo México” de la época. Desde María Félix, Diego Rivera y “Cantinflas” hasta informadores como Agustín Barrios Gómez –a veces empresario de espectáculos del “Capri”--, el novelista Antonio Helú y el reportero Luis Spota. A buenas horas, con buen whisky, Pages le pidió a Kawage la hiciera de maestro de ceremonias y vivificara el convivio.

“Así lo hizo Kawage. Con soltura e ingenio. Dueño, editor del muy leído diario Zócalo, hacía pesar su opinión. Alfredo presumía de su amistad con el Presidente Adolfo López Mateos. “Es mi hermano mayor”, pregonaba a los cuatro vientos.

“Cuando se trató de presentar a Mario Moreno, Kawage lo llamó “payasito”. No le gustó tal trato a Mario, quien por lo bajo y antes de levantarse a agradecer aplausos le exigió: “Alfredo, no me digas “payasito”.

“Alfredo Kawage no le hizo caso y lo aludió dos o tres veces más como “payasito”. Y lo peor - para Kawage- fue cuando ya bailando, se encontraron y ya muy pesado y ofensivo Alfredo le soltó entre un giro y otro: “Quihubo “payasito”.

“ Nunca supo Alfredo Kawage de dónde salió ese puño que se le estrelló en el rostro y lo tendió, desmadejado, descoyuntado sobre la pista de baile del “Capri”. Kawage le “colmó el plato”.

Don Gabriel Figueroa hace girar las ruedas del tiempo a su capricho. Está en su memoria cada uno de los instantes fulgurantes de su vida.

“Íbamos a platicar –le puse al tanto-- de la filmación de la película “La noche de la Iguana”, de Teeneesse Williams, en Puerto Vallarta, con la participación de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Con John Houston en la dirección.

“Le faltó –me corrigió Don Gabriel Figueroa-- Ava Gardner. Bellísima mujer. Yo tenía gran amistad con Houston. Éramos muy cercanos. Me lucía cuando nos veíamos en Hollywood.

“Cuando los productores de esa película me contrataron y me pidieron fuera a conocer paisaje y habitantes de Puerto Vallarta, lo comuniqué a mi esposa y a mis hijos. Mi esposa aleccionó a nuestros muchachos :

“Dense cuenta, niños, de lo difícil y exigente que es el trabajo de su papá. Va a ir a un pueblo casi de bárbaros. Puerto Vallarta no está ni en el mapa. Y su papá tendrá que vivir en una choza de los pescadores. A lo mejor en un hotel. Apenas le van a poner teléfonos a Puerto Vallarta. Y a ver qué puede comer allá..

“Por eso es que yo les pido –siguió diciendo mi esposa a nuestros niños-- que sean muy aplicados en sus estudios. Para que correspondan al esfuerzo de su papá que se sacrifica por todos nosotros, por su familia. Gocen su escuela. Saquen puros dieces para devolver el esfuerzo de su papá por su buena educación.”

“Vallarta era un pequeño pueblo de pescadores. Casi no había sitios de hospedaje. La producción exigía buen número de personas prestas a servir a actores, técnicos, choferes, pintores, carpinteros, electricistas. Un titipuchal de gente. Producción muy costosa. De miles y miles de dólares. Una película como la que íbamos a filmar obligaba a los productores a acelerar el trabajo. Time is Money. Tenían y tienen razón. En sus años de fama y éxito, Emilio Fernández era capaz de comenzar a beber desde muy temprano y para las doce del día ya estaba perdido y “cortaba” la filmación.

“Llegaba al set Don Gregorio Wallerstein.

“Emilio, Indio, no la amueles. Ponte a trabajar. Deja la botella y filma, Emilio. Me cuesta mucho que te embriagues. Tengo que pagar a toda esta gente…

“Emilio lo tiraba de “a Lucas”. No le hacía caso. Al desesperado Wallerstein, el dueño de Filmex, al productor de la película nomas le replicaba:

“En la taquilla nos vemos judío latoso”.

Y se jalaba a la primera “extra” que le gustara para invitarla a su casa a seguir la fiesta. Emilio Fernández era un diablo.“

“¿En verdad era tan “chicho” el Indio Fernández, Don Gabriel..?”, pregunté .

“Mientras le duró el genio, no tuvo igual. Hasta que se le perdió lo brillante. Entonces se acabó el “Indio” Fernández. Huyó el genio y él se acabó”.