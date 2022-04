De la pluma de Miguel Reyes Razo

Por Miguel Reyes Razo

Don Jesús Sotelo Inclán ocupó el cargo de Subdirector Técnico de Bellas Artes. El escritor-investigador José Luis Martínez era el Director General del INBAL. Tiempo de Don Agustín Yáñez -autor de la formidable novel "Al Filo del Agua"- en la Secretaría de Educación Pública. Grupo al que pertenecía Álvaro Gálvez y Fuentes. Todos participaron en la creación de la Telesecundaria. Se creó entonces el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.

"Ven a mi oficina en Bellas Artes. Escribo una biografía de Juventino Rosas. Autor del vals "Sobre las olas". Investigo sobre su carrera. Las historias están llenas de mitos que, en veces, opacan y hasta sustituyen a la verdad. Te pagaré bien. Te dictaré mis avances.

Días de "corrector de estilo" en El Heraldo de México. Empleo que me consiguió mi inolvidable maestro Luis Spota. "Es lo único que le pude sacar a los Alarcón, maestro. El chiste es que ya estás en el periódico. Dale duro", me recomendó y aquella misma noche de mediados de Diciembre de 1967 tuve en mis manos las cuartillas escritas por los reporteros profesionales. Leer y enmendar. Leer con rapidez. Leer, cuidar la ortografía. Y la ilación. Corrector de estilo de las 20:00 horas hasta las 0:300 del día siguiente. De domingo a domingo. Lunes de descanso.

"Soy Vicente Leñero " -me dijo la voz amable de un hombre. Dirijo la revista "Claudia". Leí unos relatos que publicaste en el Suplemento Cultural de Spota. Me llama la atención tu escritura. Dime Reyes Razo ¿Dónde estudiaste letras? Pues yo no estudié letras, señor Leñero", respondí. Y por la línea telefónica prosiguió el diálogo. "¿A qué escuela de periodismo fuiste? "Pues es que yo tampoco estudié periodismo, señor Leñero." respondí.

"Quizá se impacientó un poco el autor de "Estudio en Q" y "Los Albañiles" pues me reinterrogó: "Entonces ¿cómo, qué haces para escribir así?" "Pues escucho a las personas. Desde niño voy por calles donde me indican mis papás. En un camión observo a los pasajeros. En la plaza, en el mercado sigo gritos, pregones, dichos, refranes...

"Me gustaría que vinieras a trabajar conmigo. ¿Te interesa? Estoy en Morelos 16. Editorial Mex-Abril. Junto al periódico "Novedades". Te espero. "Claudia" queda en el cuarto piso. Nos vemos. Ciao".

Y fui a la oficina de Vicente Leñero. Escritor jalisciense. Como Juan Rulfo, como Juan José Arreola, como Agustín Yáñez y Rojas González autor de "El Diosero". Vicente Leñero dejó atrás su profesión de Ingeniero Civil -conservaría el recuerdo de duros momentos con su maestro Heberto Castillo- para dedicarse por entero a la escritura. Él sí estudió periodismo. Se inscribió en la escuela Carlos Septién García cuya fama de escuela "confesional" que debía impulso a grupos católicos. Don Vicente Leñero siempre se ufanó de su fe. Persona de bien. Generoso. Nada fundamentalista. Por aquellos días ávido fumador.

Ahí estaba. En su sillín, frente a su máquina de escribir. Con la vista clavada en la cuartilla buscaba las palabras, los términos adecuados. Movimiento mecánico de su mano derecha daba con la cajetilla de cigarros. Extraía uno. Entreabría los labios. Ahí embonaba. Lo encendía y al expulsar el humo , lo abandonaba en el cenicero. Como si así tuviera aliento -o renovara inspiración- Vicente Leñero hacía volar sus dedos sobre el teclado de la fuerte "Olivetti". Cuartillas muy finas y hermosas se usaban en "Claudia". Definidos los renglones. Podría contarse el número de "golpes" que contenía la cara hoja.

Así, a gran velocidad, con emoción escribía Vicente Leñero. Hasta que, de nueva cuenta agotaba reserva mental y volvía a quedar como hipnotizado ante su máquina y su cuartilla. Muy delgado, sin corbata, cómodo en su fina camisa Leñero era guía, responsable de la redacción de "Claudia". Por esos días produjo un bello texto. "Querido Diario". Era la voz de una joven que se preparaba para ir al cabaret -centro nocturno- "El Patio" a escuchar a Raphael. Al "divo" de Linares. A Raphael Martos Sanchez. Al jovencito de rostro aniñado que "actuaba" sus canciones "El niño del tambor" "Yo soy aquel" "Mi gran noche" y desataba bárbaras emociones de la muchedumbre que en un domingo arrasó con las flores y los arbustos y los pastos de la Alameda Central. "Querido Diario", redactaba Vicente Leñero. Y cada párrafo y su correspondiente pausa eran envueltos en el humo de un nuevo cigarro que comenzaba a consumirse con el anterior y los anteriores. Vicente Leñero dejaba los ceniceros cubiertos por cigarrillos que se consumían tras una única, breve, intensa fumada. .

"¿Te interesa? -me preguntó muy amable Vicente Leñero. Trato que daba la impresión de antigua, cordial cercanía. "Aquí estuvo José Agustín. También trabajó conmigo Gustavo Sainz. Aquí está Josefina King y Federico Campbell. Hay que reportear y escribir. Te ofrezco un sueldo de tres mil pesos al mes. DE 10 de la mañana a dos y media de la tarde y de cinco a siete. De lunes a viernes ¿Te interesa?"

"Salía a las siete de la noche y en la esquina de Morelos y Bucareli "tomaba" el camión Atzcapotzalco Narvarte que en unos minutos me llevaría hasta el cine "México" en Avenida Cuauhtémoc a la altura de Álvaro Obregón. Caminaría un par de calles y ya estaba en el periódico. Con las dos pagas casi reunía cinco mil pesos. No estaba mal. Principiaba. El empuje, el apoyo del escritor Luis Spota. Su fe en mi persona y en mi trabajo resultaron decisivos. No podía perder la oportunidad.

Me llamó el Profesor Jesús Sotelo Inclán.

"Te espero en Bellas Artes. Tenemos que seguir con la biografía de Juventino Rosas.

Y comenzó a dictar. Yo "tecleaba" -"tecleo- con los dedos índice. Dos dedos. Así, seguía sus palabras. Al dar giro al carro de la Olivetti, el mango se rompió. Tronó. Me quedé con el en la mano. "

"¿Que has hecho, Razo? -produjo incrédulo el Profesor Jesús Sotelo Inclán. "No puedo creerlo. Siempre he oido que existen los "tunde maquinas". Pero jamás vi a un "rompe máquinas" como tú.

"Vienen los Juegos Olímpicos y es hora de que "Claudia" elija sus atletas favoritas para ganar medallas."- me planteó Vicente Leñero. Imagina quienes puden se y entrevistalas, Reyes Razo.

Señalé a cuatro. Mari Tere Ramírez nadadora. Guadalupe Lartigue lanzadora de bala. Pilar Roldán esgrimista de excelencia. Y una remera del Club Antares, muchacha de raíces alemanas cuyo nombre ya no recuerdo. Entrevisté a ambas. No me hicieron quedar mal. Mari Tere Ramirez obtuvo un bronce. Pilar Roldán de Giffening la de oro en esgrima. Lartigue se regresó a Monterrey con las manos vacías, lo mismo que la remera que involuntariamente olvidé.

