De la pluma de Miguel Reyes Razo

Por Miguel Reyes Razo





En octubre de 1987 surgió la candidatura presidencial del licenciado Carlos Salinas y de Gortari. Explosión sexenal. Fin de conjeturas, análisis, hipótesis. Sepultura de aspirantes. Pulverización de esperanzas. Derrota de sabihondos y experimentados testigos de otros "destapes". Se hizo polvo el cálculo que pregonaba: "El Presidente Miguel de Lamadrid asegura que su amigo, su compadre y protegido Alfredo del Mazo González es "el hermano que nunca tuvo". Ejem. Más claro, ni el agua, mi buen. Se lo trajo al gabinete. Del estado de México a la secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Lo conoció banquero. En Comermex. Y luego lo alentó en sus estudios en el extranjero. Del Mazo González lo tiene todo. Hijo de gobernador. Su papá Alfredo del Mazo Vélez fue también secretario de Recursos Hidraulicos. Niño rico.

"El Presidente Adolfo López Mateos lo quiso mucho. "Fello", lo llamó cariñosamente. Era un jovencito que acompañaba a su papá al "Acuerdo" presidencial.

"¿Te gustan los coches de carreras, "Fello"?- le preguntó un día a su joven visitante.

"Sí, como no, señor Presidente. Me gustan mucho las carreras de coches".

Y un día le soltó.

"Ven, "Fello." Te voy a enseñar mi Alfa Romeo. A ver que te parece,

Se quedó admirado el joven "Fello".

"¿Quieres que le demos una vuelta?

Y el Presidente López Mateos se caló anteojos oscuros y se puso al volante. Aceleró. Su Jefe de Estado Mayor, el General Gómez Huerta dió voces; alertó a su gente. A seguir el bólido cuyos rugientes caballos respondían al acelerador que hundía el pie derecho del presidente.

"A ver cuánto hacemos a La marquesa, "Fello". ¿Te gusta?

Así varias veces. Crecía la confianza entre el inteligente político cuyos dolores de cabeza le obligaban a consumir puñados de aspirinas y el joven hijo de su colaborador. Una mañana el Presidente se sorprendió.

"¿Qué te trae por aquí, Fello?

"Vengo a enseñarle mi Alfa Romeo, Presidente. Lo invito.

"¿Ya sabes manejarlo? ¿Estás seguro?

"¿Quiere que vayamos a La Marquesa, Presidente?

Y López Mateos aceptó. Y era ahora el joven ·Fello" quien piloteaba el hermoso, caro, fino automóvil sport. Y a su lado, con anteojos oscuros, cigarrillo entre índice y cordial el Presidente de la República que observaba el ascenso del velocímetro y la serenidad del conductor. Detrás de ellos, el General Gómez Huerta cuyo mechón de canas crecía ante la preocupación de que algo grave ocurriese al Presidente. López Mateos gozó la pericia de Allfredo del Mazo, junior.

"Te luciste, "Fello". Tu coche está a todo dar. Y me la pasé muy a gusto. Cuando quieras...

Casado con la distinguida y hermosa señorita María del Carmen Maza Urueta- -descendiente de Doña Margarita Maza de Juárez, esposa del Benemérito de las Américas, Alfredo del Mazo González emprendió viaje al extranjero. Era un banquero con excelentes prendas. Hombre de caudales vivió junto a su esposa días de estudio e intensa diversión.

"Veleamos. Jugamos al tennis. Practicamos "motocross"...Deportes que Alfredo y yo disfrutamos y practicamos con regularidad. -reveló a principios de 1981 la señora Maza de Del Mazo.

"¿Vale la pena dejar tan buena vida para ir ahora al campo de la política, señora Maza?- le pregunte

"Pues Alfredo quiere. Y yo voy con él"- respondió la delicada, fina señora.

Y era que unos días atrás, mientras despacha en su oficina de Director de Banco Obrero, Alfredo del Mazo González sintió la picazón -un pinchazo de curiosidad- por la política. Por esos días se decidiría la sucesión en el Estado de México. Inteligente que reconocía el talento de cercanos, se hacía acompañar de su consejero y leal amigo Carlos Almada un joven sinaloense de quien todo mundo se hacia lenguas. "! Que brillante es Carlos Almada, Un "cuadrazo". Donde lo pongan será exitoso. Preparadisimo. De lujo, Carlos! Del Mazo lo sabía. De tiempo atrás lo procuró. No consiguió entonces su colaboración. Pero ya Director de Banco Obrero -con la creciente amistad y apoyo de Don Fídel Velázquez decenas de líderes obreros y hasta la intimidad con el muy joven Juan Francisco Ealy Ortiz -muy joven Director-Propietario del poderoso diario El Universal, Del Mazo pudo dar un magnífico salario al incomparable Carlos Almada.

"¿Cómo ves -le preguntó a Almada- la sucesión en el Estado de México, Carlos?

Y Almada mencionó a los cinco o seis y quizá hasta siete u ocho cuyos nombre manejaban los columnistas políticos de la época. Al nombre se añadía carrera, carácter, padrinazgo, cargo, virtudes y defectos, posición social. Al gusto de lectores y editores. Columnas devoradas en los "desayunaderos" políticos. En el "Veranda" del hotel María Isabel en la céntrica y muy bien desde su cuidada Paseo de la Reforma, estratégica mesa que le permitía dominar toda la panorámica del restaurante,farfullaba el veterano político Francisco Galindo Ochoa: "Faramallas. Habladas. Puras largas. En el Estado de México el Profesor Carlos Hank González es la voz cantante. Él pondrá al candidato. Será un hombre jóven. No se calienten. Yo llevo mucho en esto. Y sé cómo hay que mover el abanico".

"Estos son los que yo veo, Alfredo. ¿Tú, tienes otros nombres?

"¿Cómo me ves a mi, Carlos? -insistió algo autoritario, exigente había en su voz, Alfredo.

"¿A ti, Alfredo; !Ni pensarlo. Yo no te veo, creeme.

"!Pues yo voy a ser!- devolvió Alfredo a su sincero amigo.

"Tú' ¿Cómo le vas a hacer, Alfredo? Creo ni credencial del PRI tienes·- chanceó Almada.

Con mucha calma, ladeando el rostro y ofrecer un perfil de maxilar muy decidido, Alfredo del Mazo González comenzó a explicar mientra encendía un,uno más de los muchísimos que consumía al día-cigarrillo.

"Hoy a las siete de la noche me recibirá el Presidente...

"¿Conoces a López Portillo, Alfredo ?-interrumpió alarmado Almada

"No. Nunca lo he visto. Jamás crucé una palabra con él - se franqueó Del Mazo.

"Alejandro Carrillo Castro y Gustavo Carvajal que sí son muy cercanos al Presidente López Portillo me llevarán con él. Le pediré la gubernatura. Le aseguraré lealtad, trabajo, solidaridad. Y también que liquidaré el cacicazgo del profesor Carlos Hank González. Eso importará mucho. Lo convenceré, seré muy franco. Yo me siento fuerte, entero y con muchas ganas. Tengo planes. Desde luego que cuento contigo, Carlos. Estarás a mi lado. Como el doctor Teodoro Cessarman. El me trajo al mundo. Me quiere mucho. Tengo el apoyo de Don Fídel Velázquez. Me trata muy bien. Es paisano. Nació en el estado de México. Conoció muy bien a mi papá y apoyo mi llegada al Banco Obrero.

"Tengo gran amistad con Juan Francisco Ealy Ortiz. Jotafeo, le digo por sus iniciales. Nos hicimos muy cuates cuando se hizo de El Universal. No tenía para pagar las nóminas de las ramas y sindicatos del diario. Yo le prestaba la lana el jueves. Y Juan Francisco me la devolvía el martes. Con lo que recaudaba de El Aviso Oportuno. Como se anuncia la gente. Chorro de dinero el fin de semana. Y el jueves, otra vez. Nos llevamos de lujo. Tipo a todo dar. Sé que me apoyará. Ya sabes como es esto, Carlos. Hoy por ti, mañana por mi."

C O N T I N U A R A C O N T I N U A R A C O N T I N U A R Á